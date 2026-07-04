Detenido por instalar un GPS oculto en el coche de su exmujer para seguir todos sus movimientos en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de un delito contra la intimidad de las personas. La investigación ha dado como resultado que esta persona instaló un dispositivo de geolocalización en el vehículo de su exmujer, con el objetivo de conocer sus desplazamientos y tenerla completamente controlada.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Arrabal, se inició después de que la víctima encontrara un pequeño dispositivo electrónico oculto en su coche, concretamente en el interior de un embellecedor situado bajo el asiento del copiloto.

Tras denunciar los hechos, los agentes comprobaron que se trataba de un localizador electrónico capaz de transmitir la ubicación del vehículo mediante una aplicación instalada en un teléfono móvil, permitiendo así realizar un seguimiento constante de los movimientos de la víctima.

Las pesquisas permitieron averiguar quién figuraba como propietario y usuario del dispositivo, resultando ser la expareja de la denunciante, procediendo a su detención el pasado 2 de julio.

El detenido, sin antecedentes policiales, pasó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, decretándose posteriormente su puesta en libertad con cargos.

Grave ataque a la intimidad

Aunque se trata de un dispositivo de pequeño tamaño y fácil adquisición, el uso de un localizador sin el consentimiento de la persona afectada puede constituir un grave ataque a la intimidad. Estos sistemas permiten conocer en tiempo real la ubicación de un vehículo y reconstruir los desplazamientos de quien lo utiliza, facilitando un control constante sobre la víctima.

La Policía Nacional recuerda que instalar un dispositivo de seguimiento o geolocalización para vigilar a otra persona sin su autorización es una conducta delictiva y anima a denunciar cualquier sospecha de vigilancia o control, especialmente cuando se produce en el ámbito de una expareja o de la violencia contra la mujer.

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En este sentido, es recomendable no manipular el dispositivo encontrado y poner los hechos en conocimiento de las autoridades para preservar las pruebas y facilitar la investigación.

Fuente: El Periódico de Aragón