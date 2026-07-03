Callosa d'En Sarrià
Fallece un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Alicante
El fuego, declarado en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas de la calle San Isidro, ha sido extinguido y el alcalde lamenta la tragedia y ofrece el apoyo del Ayuntamiento
Amaya Marín
Un hombre de 81 años de edad ha fallecido este viernes en el incendio declarado en una vivienda de la calle San Isidro de Callosa d'En Sarrià, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. La víctima, que tenía movilidad reducida y utilizaba silla de ruedas, ha sido localizada sin vida en el interior del inmueble. Además, una mujer de 73 años ha sido trasladada al centro de salud con una crisis de ansiedad, según información del CICU.
El aviso del incendio se ha recibido a las 10:17 horas y ha movilizado a efectivos del parque de bomberos de Benidorm hasta un edificio residencial de cuatro alturas. A su llegada, las llamas afectaban a una vivienda situada en la segunda planta y eran visibles desde la vía pública.
Labores de ventilación
Según la información facilitada por los bomberos, tras comprobar que el resto de residentes había conseguido abandonar el edificio, el operativo centró sus esfuerzos en la extinción del incendio. Una vez sofocado el fuego, los efectivos continuaban realizando labores de ventilación mecánica para eliminar el humo y los gases acumulados en el inmueble.
En la intervención han participado dos unidades de mando y jefatura, dos bombas urbanas pesadas y una autoescalera, con un dispositivo integrado por un suboficial, un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Benidorm.
Por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio y la intervención continúa abierta. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha especificado que, además del fallecido, una mujer de 73 años ha tenido que ser trasladada al centro de salud al sufrir una crisis de ansiedad.
Asimismo el alcalde de Callosa d' En Sarrià, Andrés Molina, ha lamentado la tragedia ocurrida a la "familia Ferrando" a la que ha acompañado y mostrado su apoyo además de mostrar su mas sentido pésame.
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Fuente: Información
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