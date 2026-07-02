En O Carballiño
Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en Ourense
La detenida, de unos treinta años y con trastornos psiquiátricos, permanece ingresada en la unidad de agudos
Lucila González / Patricia Pedrido Davila
Una mujer con trastornos psiquiáticos se ha confesado autora de la muerte por asfixia de su madre, de 82 años, en O Carballiño (Ourense).
El presunto homicidio, que investiga la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada de este jueves en la casa en la que convivían en la aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane.
Según apuntan fuentes de la Benemérita, la presunta matricida—que se halla en la treintena— sufre trastornos psiquiáticos. Tras los hechos, la encontraron deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población, en el que residen pocos vecinos.
La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, procedió a su detención y fue ingresada en la unidad psiquiátrica de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
El cuerpo de la fallecida fue conducido al mismo hospital para proceder a la autopsia.
Fuente: Faro de Vigo
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