Dos detenidos por la muerte de un hombre en un centro comercial de Gran Canaria

La Guardia Civil detuvo este lunes a dos individuos, uno en Gran Canaria y otro en el sur de Tenerife, por su presunta relación con la muerte de un hombre de 36 años en el centro comercial de Puerto Rico. El fallecimiento ocurrió durante la mañana de este domingo, aunque inicialmente se investigó como una caída. Veinticuatro horas después, las averiguaciones llevaron al arresto de dos personas por su posible implicación. Los agentes tratan ahora de esclarecer qué papel jugaron en el fallecimiento y si, justo antes, se produjo una pelea entre ellos, habida cuenta de los múltiples golpes que presentaba la víctima.

Los hechos tuvieron lugar este domingo, al filo de las 11 horas. Los servicios de emergencia recibieron una llamada de testigos que hallaron a un varón malherido a los pies de unas escaleras de las galerías comerciales, motivo por el que se investigó como una precipitación.

A la zona se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local de Mogán, que fueron quienes lo localizaron; la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En un primer momento, la víctima se negó a ser atendida, pero lograron convencerla por las graves lesiones que presentaba. Los sanitarios la estabilizaron y trasladaron grave al centro de salud, donde falleció instantes después.

Al confirmarse el deceso, la Guardia Civil inició las pesquisas para dar luz a lo sucedido. Tras el cotejo de las cámaras y la toma de declaración de testigos, los agentes averiguaron que la víctima había mantenido momentos previos a la supuesta caída una discusión con dos hombres, al parecer, tras intentar quitarle la cartera a uno de ellos, según los primeros datos de la investigación. Eso habría provocado que los ahora detenidos lo agrediesen con puñetazos y patadas. La pelea pudo quedar registrada por las cámaras de seguridad del centro comercial.

Tras la trifulca, el herido cayó por las escaleras. Los otros dos implicados –residentes en Tenerife y que pasaban el fin de semana en unos apartamentos de Puerto Rico– abandonaron las galerías comerciales.

La Guardia Civil trata ahora de determinar qué papel jugaron en los hechos y cómo ocurrió la muerte de la víctima: si realmente se debió a una caída no intencionada después de la pelea o si, como apuntan las pesquisas, la víctima recibió un golpe o empujón durante la disputa.

Los antecedentes

El fallecido, de origen marroquí y con antecedentes, era un asiduo al centro comercial de Puerto Rico, donde ya había tenido problemas por molestar a turistas. Hace menos de dos semanas, el ahora fallecido lesionó con un cuchillo en un brazo a un hombre. La víctima, que sufrió un corte en un brazo, no quiso denunciar la agresión, según ha podido saber este diario.

Un par de días después de este incidente, los agentes de la Policía Local de Mogán lo detuvieron por agredir a un taxista en Arguineguín. Ocurrió la madrugada del 20 de junio, cuando el individuo lanzó una botella de agua y golpeó en el pecho al conductor. Luego, le dio un puñetazo que provocó su caída al suelo. El agredido tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica.

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Tras el arresto, los agentes verificaron que tenía en vigor una orden judicial de búsqueda, detención y personación desde el 17 de marzo. A pesar de la detención por la agresión al taxista, volvió a quedar en libertad.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas