La familia del bebé muerto en Sabadell aportará fotos y el historial pediátrico para defender su inocencia

La familia del bebé de tres meses muerto en Sabadell presuntamente por malos tratos asegura creer en la inocencia de los padres, en prisión preventiva por maltratarlo de forma habitual, y aportará fotografías recientes, el testimonio de un hermano que vivía con la pareja y un historial pediátrico sin incidentes. "Mi hijo adoraba a su hijo", explica a EL PERIÓDICO la madre del progenitor y abuela del pequeño, que quiere permanecer en el anonimato y que se muestra abrumada por el calvario que han vivido en pocos días: "No hemos podido llorar la muerte de mi nieto".

Según explica la mujer, los hechos sucedieron de la siguiente manera. En la madrugada del pasado viernes, 26 de junio, el bebé despertó a los padres llorando de hambre. Le prepararon un biberón y después le cambiaron el pañal. Cuando lo tenían en el cambiador, siempre según su versión, el bebé dejó de respirar. Esta mujer cree que fue entonces cuando el padre, tratando de reanimarlo desesperadamente, quizás le causó lesiones al bebé, sostiene. Los padres llamaron a Emergencias porque el bebé estaba en parada cardiorrespiratoria. El SEM pudo reanimarlo y lo trasladó al Parc Taulí de Sabadell. En este centro hospitalario se practicaron pruebas al bebé, que acabó muriendo la madrugada del viernes.

La abuela paterna defiende a su hijo y a su nuera y se muestra abrumada: "No hemos podido llorar a mi nieto"

Los médicos avisaron a la policía de que el bebé presentaba síntomas compatibles con haber sido sacudido bruscamente y los Mossos detuvieron a los padres.

A la abuela de la criatura no le entra en la cabeza que su hijo y su nuera lo maltrataran, como ahora lee en las noticias. "Mi hijo adoraba al bebé", insiste. "Él me ha jurado que jamás le haría daño y yo pongo la mano en el fuego por él", añade.

La presencia de lesiones anteriores, la clave

Para esta investigación resultará de gran interés conocer los resultados de la autopsia que se ha practicado al cuerpo del menor. Si en el examen forense se hallan lesiones de días anteriores a su muerte, resultará difícil acreditar que los hechos sucedieron como plantea la abuela.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunicó este domingo que los padres, al pasar a disposición en el juzgado 3 de Sabadell, solo respondieron a preguntas de la abogada que los defiende. Tras escucharlos, el juez ordenó que ingresaran en prisión preventiva en el marco de una investigación por "maltrato habitual con resultado de muerte". Es decir, para el juez sí existen indicios de que el bebé de Sabadell sufrió lesiones anteriores al 26 de junio.

Fotografías, historial pediátrico y un testigo

La familia asegura que, para defender la inocencia de estos padres, aportará a la causa fotografías y audios que demostrarán que eren progenitores "cariñosos" con el bebé. Entre el archivo gráfico, además, según la abuela, hay imágenes del día anterior a su muerte en las que aparece de cuerpo entero y donde se apreciará que no había heridas ni lesiones, promete.

El bebé, explica esta mujer, estaba siendo atendido por una pediatra de un CAP de Sabadell. "La médico habría dicho algo si lo maltrataban, ¿no?", plantea.

La última revisión fue a mediados de mayo pero hace dos semanas los padres llevaron al bebé al CAP de urgencias "por una picada de mosquito que generó una reacción grande en la piel". Quien revisó la picadura fue su pediatra habitual, que entonces estaba trabajando, según la abuela.

Salut ha puesto en marcha una investigación para revisar la atención sanitaria que recibió el menor y comprobar si se siguieron los protocolos establecidos. Asimismo, también tienen previsto contactar con Aragón, que es donde nació la criatura.

En el piso en el que estos padres residían con el bebé vive también un hermano del progenitor. La familia intentará que el juez escuche a este testigo porque, según la madre, vivía con la pareja y declarará que nunca presenció los supuestos malos tratos.

Vecinos de Sabadell

El padre del bebé es de origen ecuatoriano pero tiene la nacionalidad española. La madre es de Zaragoza. El hombre llevaba casi 20 años viviendo en Sabadell pero la mujer quiso ir a dar a luz a Zaragoza. Un mes después del nacimiento, el 24 de marzo, la pareja regresó a Sabadell. Cuando sucedieron estos hechos, llevaban unos dos meses de nuevo en Catalunya.

El padre se encontraba de baja por paternidad. La madre había vuelto a trabajar. Actualmente esta pareja, de 26 y 23 años, respectivamente, están en la cárcel acusada de maltratar y matar a su hijo de tres meses.

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Este es el segundo caso de supuesto maltrato de un menor en pocos meses. El pasado mes de marzo, la policía detuvo a los padres de un bebé de seis semanas en Barcelona que fue ingresado en el Hospital Vall d’Hebron con lesiones graves. Ambos ingresaron en prisión, pero la madre quedó después en libertad provisional, con cargos por maltrato.