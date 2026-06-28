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Accidente aéreo

Once muertos al estrellarse una avioneta que iba a realizar prácticas de paracaidismo en el este de Francia

Los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto del aparato que se ha precipitado sobre una avenida de la localidad de Tomblaine, cerca de Nancy

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Meurthe y Mosela, el departamento francés donde se ha producido el accidente de una avioneta con 11 víctimas mortales.

Imagen de archivo de un camión de bomberos en Meurthe y Mosela, el departamento francés donde se ha producido el accidente de una avioneta con 11 víctimas mortales. / PREFECTURA DE MEURTHE Y MOSELA / Europa Press

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Agencias

París

Once personas han fallecido este domingo al estrellarse en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo , informaron las autoridades. El prefecto del departamento, Yves Seguy, ha confirmado a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

Según el medio local 'L'Est Republicain', los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto. De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se desconocen, de momento, las causas del siniestro.

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En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela ha confirmado que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey". El siniestro ha ocurrido hacia las 11.00 horas, cerca de un supermercado Auchan en Tomblaine, en una avenida colindante con la zona comercial. 

Fuente: El Periódico

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