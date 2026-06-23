Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una columna de humo en su interior

Alarma en Madrid. El humo sale de uno de los rascacielos más representativos de la capital, la Torre Moeve, y ha obligado a movilizar a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han desalojado a los trabajadores de la torre alrededor de las 17:15 horas de este martes, según confirman fuentes de Cibeles.

La columna de humo de este edificio es visible desde varios puntos de la capital y ha desatado la alarma entre los vecinos.

El despliegue de los bomberos en la Torre Moeve ha obligado a cortar el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11, la M-30 y los accesos de túneles de las Cuatro Torres, generando retenciones en la zona, según el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.

La Torre Moeve, antes conocida como Torre Foster, es el segundo rascacielos más alto de España, tan solo superado por la vecina Torre de Cristal, en el mismo complejo. Cuenta con 248 metros de altura y 49 plantas. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, desde el año 2016.

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