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Muere ahogado un menor de tres años tras caer en la piscina de un cortijo en Málaga

Este miércoles recibió la llamada el Teléfono de Emergencias 112, a las 08.30 horas, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del niño

Ambulancia del 061

Ambulancia del 061 / JUNTA - Archivo

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Redacción

Periana

Un menor de tres años ha fallecido tras caer a una piscina en un cortijo del municipio malagueño de Periana.

Así lo ha informado el Servicio de Emergencias 112, quien recibió a las 08.30 horas un aviso de socorro informando de que el menor había caído en la piscina. De inmediato, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que llegó a desplazar el helicóptero sanitario, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los operativos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor, quien murió ahogado.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, aunque las primeras pesquisas por parte de la investigación de la Guardia Civil apuntan a una muerte accidental.

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  • Emergencias Sanitarias
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