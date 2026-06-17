Juzgan a un padre por agredir a su bebé de cuatro meses y causarle graves lesiones en Manacor

Un padre fue juzgado ayer en Palma por presuntamente agredir en varias ocasiones a su bebé de cuatro meses zarandeándole y causarle graves lesiones en el domicilio familiar en Manacor a principios de 2019.

El acusado negó los hechos en rotundo. “Nunca le he golpeado ni zarandeado. Era un niño normal, como mis otros dos hijos. Jugaba con él igual que con mis otros hijos. Jamás lo he zarandeado ni le he causado lesiones”, destacó el progenitor.

El hombre alegó que pasaba poco tiempo con el recién nacido. “Yo siempre estaba trabajando. Me levantaba a las siete de la mañana y llegaba a casa a las nueve de la noche. Mi pareja me recriminaba que siempre estaba trabajando y que no me despertaba por la noche cuando el bebé lloraba. Yo no me quedaba a solas con el niño”, manifestó.

“Yo no le decía que era un puto niño de mierda ni lo he tirado de una altura considerable”, aclaró el sospechoso, que cuenta con una orden de alejamiento del menor.

Sin embargo, su entonces compañera sentimental subrayó que en una ocasión le vio como soltaba al bebé con fuerza: “Una vez lo tiró con violencia sobre la cama y me dijo ‘se me ha resbalado’”. La madre del pequeño se encargaba de su cuidado desde que nació a finales de octubre de 2018.

“Él pasaba del niño literalmente. Yo me quejaba de que no me ayudaba como padre. Siempre pensé que no tenía aprecio a su hijo porque era muy distante y poco cariñoso”, aseguró la mujer.

“En otra ocasión le daba el biberón como muy violento, muy agresivo. Y en una fiesta me recriminó que dejara al niño y me dijo que estuviera más por la gente. Creo que tenía celos del niño. Nuestra relación cambió”, reconoció la testigo.

“Una noche mi hijo estuvo llorando toda la noche y él no se quiso levantar. Vino mi hermano y me ayudó a calmarlo”, añadió la madre.

El pasado 5 de marzo de 2019, día en el que el bebé ingresó en el hospital de Manacor, “estaba muy raro, estaba muy frío”, recordó la progenitora. “Yo ese día ya trabajaba y me llamó mi cuñada que lo estaba cuidando porque no lo vio bien. Fui a casa y lo llevé al hospital. Entró en parada respiratoria al día siguiente y lo trasladaron a Son Espases muy grave. Yo nunca vi maltrato, no vi cariño. La doctora dijo se ha caído de un primer piso o ha sufrido una paliza. Lloraba mucho, le costaba dormir. Le pusieron incluso morfina. El niño tenía mucho dolor, por eso lloraba”, recalcó la mujer.

“Tiene secuelas en la vista por las hemorragias que sufrió”, señaló la madre.

Investigador policial

Un policía nacional que investigó el caso recordó que le llamaron del hospital Son Espases. “Tenían en la UCI pediátrica un lactante que podía haber sufrido el síndrome del zarandeo del bebé. Lo habían trasladado desde Manacor. El lactante ingresó con dos hemorragias cerebrales, sufrió convulsiones, así como una parada respiratoria”, apuntó el agente.

“La madre sospechaba del padre por su comportamiento. Había notado un comportamiento violento del padre hacia el bebé. Nos pasó las conversaciones por teléfono con él, donde parecía que él se autoinculpaba”, declaró el investigador.

El fiscal reclamó una pena de cinco años de prisión para el padre por un delito de lesiones con la agravante de parentesco, además de la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse y comunicarse con su hijo durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público solicitó una indemnización de más de 10.000 euros por las graves heridas que sufrió el menor.