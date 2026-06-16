Investigación
Grave un menor de 2 años tras caer a un canal en Villanueva de la Serena (Badajoz)
El suceso ha tenido lugar en la N-430, a la altura del punto kilométrico 110, y el niño ha sido trasladado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva
David Frutos
Un menor de 2 años ha resultado herido de gravedad este lunes tras sufrir un accidente por inmersión en un canal situado en las inmediaciones de la carretera N-430, en el término municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz).
El incidente se produjo sobre las 15:40 horas, momento en el que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió una llamada alertando de la caída de un niño a un canal.
Movilización de recursos de emergencia
Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de asistencia compuesto por efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil para atender la emergencia.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una Unidad Médica Especializada, una unidad de Soporte Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil, que participaron en las labores de rescate y atención al menor.
Trasladado en estado grave
Como consecuencia del accidente, el niño sufrió un episodio de ahogamiento por inmersión. Una vez estabilizado por los sanitarios desplazados al lugar, fue evacuado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva para continuar recibiendo atención médica especializada.
Por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el suceso.
- Una nueva vida para la leche mallorquina tras la crisis de Agama
- Giro en la planificación de la plantilla del Mallorca
- Los megarricos pagan más de 80.000 euros semanales por disfrutar de una villa en Mallorca
- Una agencia vende viajes de estudios en Cala Rajada con “todo incluido sin restricciones”
- Qué hacer si encuentras una serpiente de herradura en Mallorca: guía básica ante una especie invasora en expansión
- Denuncia que su hija con una discapacidad intelectual vive en un piso del IBAVI sin ventanas en Palma
- Yayo Herrero, Ingeniera y antropóloga: «Cuando fallan instituciones y mercado emerge la comunidad»
- La nueva campaña de bonos del pequeño comercio arrancará el próximo jueves: cómo canjearlos y tiendas adheridas