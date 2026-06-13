Jonathan Andic afirma que los mensajes sobre 'matar al padre' son "metafóricos" y forman parte de una terapia familiar

Tras conocerse algunos de los mensajes de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, a su padre, Isak Andic, en los que admitía que lo creyera capaz de "matarlo", su defensa ha salido rápidamente a asegurar que se trata de unas frases sacadas de contexto con el único fin de apuntalar una hipotética culpabilidad, como creen los Mossos d'Esquadra y la fiscalía. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell tiene en su poder el mensaje: "Tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte" –enviado por Jonathan Andic a su padre, Isak, a mediados de julio de 2024– que para los investigadores es uno de los principales indicios sobre la mala relación entre el fundador de Mango y su hijo.

Pese a esto, en el texto enviado, Jonathan celebra los avances de la terapia familiar y recuerda las tensiones que habían mantenido, aunque trabajaban para solucionarlas. Esto es precisamente lo que ha querido dejar claro el equipo legal de Jonathan, que encabeza el letrado Cristóbal Martell, en un comunicado enviado a los medios.

Aseguran que estas frases están "sacadas de contexto, puesto que forman parte de un mensaje más extenso, que tiene un relato y tono positivo de principio a fin" y recuerdan que Jonathan Andic empezaba preguntando a su padre sobre su viaje y diciéndole que "me quedé un poco preocupado con lo del avión" para finalizar con un “espero que disfrutes de este verano, te mando muchos besos”.

"Se trata de afirmaciones descontextualizadas con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad y encaje con las hipótesis de la instrucción", apuntalando la supuesta culpabilidad de Jonathan Andic, según consideran sus abogados en referencia a la fiscalía y a los Mossos. Por eso remarcan que dentro de la causa judicial existen "numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia".

Por eso, la defensa del hijo del fundador de Mango concluye que "no se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic". También señalan que "las terapias forman parte de una esfera íntima de los individuos que las realizan, por lo que utilizar y difundir ese tipo de frases llevan a un único fin: la condena social previa", en referencia al procedimiento judicial en el que está inmerso el acusado tras ser detenido el pasado 19 de mayo acusado del homicidio de su padre.

"Códigos concretos"

Sobre esta terapia, los abogados del acusado remarcan que tiene "unos códigos concretos en que se anima a los miembros a expresarse dentro de un marco siempre metafórico" y señalan que la propia jueza hizo constar, en el auto que se ordenaba la prisión para Jonathan Andic, que en estas sesiones de terapia "se hacían referencias 'metafóricas' a la muerte del padre como punto de inflexión para superar etapas de la vida".

A mediados de julio de 2024, cinco meses antes de la muerte del empresario, Jonathan le envía este mensaje a Isak: "Estoy en pleno maratón trabajado con Julia (la psicoterapeuta familiar) y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo sprint de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras".

Para la defensa de Jonathan el texto "tiene un contenido afectuoso y alude a esos clímax de interacción grupal potente, en un proceso de liberación y de crecer superando emocionalmente el condicionante paterno. El 'matar el padre' de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica".

Desvinculado de la terapia

Fuentes de la investigación han explicado a El Periódico que la "mala relación" entre los Andic se fundamenta en otros mensajes que aparecen en la causa judicial pero que, a priori, no estarían relacionados con la terapia que seguían. En este sentido, remarcan que hay textos que se intercambiaban los dos y que estaban en el teléfono recuperado de Isak Andic tras la caída en lo que se deja claro este conflicto familiar.

Todos estos mensajes han servido a la fiscal Teresa Yoldi para presentar un escrito al juzgado en el que se opone al recurso de Jonathan contra la fianza de un millón de euros que se le impuso. En concreto, la fiscalía señala a informes policiales en los que se habría analizado la geolocalización y contenido del teléfono móvil de la víctima; el registro de las llamadas realizadas por el investigado en el momento de los hechos, tanto a la pareja de su padre Estefanía Knutt como al 112, así como el informe técnico fotográfico de la escena del crimen.

La fiscal cree que estos documentos "contradicen", por un lado, "la supuesta buena relación entre Jonathan Andic y su padre, con base a los mensajes obrantes en las actuaciones, y, por otro lado, la versión ofrecida por el investigado respecto al modo y circunstancias en que se produjo el fallecimiento de la víctima".

Para esclarecer más lo que ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en este sendero de Collbató, el juzgado ha aceptado la petición de la fiscalía para incorporar al equipo de investigación a la Unidad Central de Personas Desaparecidas (UCPD) de los Mossos d’Esquadra, tal y como adelantó 'El Nacional' y ha confirmado este medio.

Según ha podido saber El Periódico estos agentes deberían hacer un informe sobre las circunstancias de la caída en Isak Andic y las personas que podrían estar en la zona cuando se produjo. Además, la juez también quiere saber si Jonathan Andic se cruzó con alguien los días previos a la muerte con su padre que fue a la zona.

En este sentido, la juez podría citar a declarar en breve a dos excursionistas que fueron los que atendieron a Jonathan Andic minutos después de la caída de su padre y que no constaba su nombre en las diligencias policiales.