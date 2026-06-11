Los vecinos del edificio de Magaluf afectado por un incendio serán realojados en hoteles

Calvià ha activado el modo solidaridad tras el incendio del edificio de Magaluf que ha provocado dos fallecidos. Los vecinos que han tenido que abandonar el inmueble serán realojados en diferentes hoteles del municipio. La previsión del Ayuntamiento es que puedan volver a sus casas entre los próximos domingo y lunes siempre que se garantice el estado de seguridad del bloque de viviendas.

El Ayuntamiento ha informado de que los Servicios Sociales municipales y el área de Turismo están dedicando "todos sus recursos a atender a las personas afectadas por el incendio y a gestionar el realojo de quienes no podrán acceder a sus viviendas durante el fin de semana".

El Consistorio ha agradecido tanto la solidaridad de los hoteleros de Palma y Calvià, como de los comercios de la zona, que han ofrecido su ayuda a los equipos de emergencia, servicios sanitarios y fuerzas policiales en las labores de extinción del fuego.

Evaluación de los daños

Según comunicó el Ayuntamiento, los técnicos municipales están valorando los daños causados en el edificio, situado en la calle Martí Ros García. Por el momento, han quedado precintados el piso en el que se ha originado el fuego, así como los apartamentos que están arriba y debajo del siniestrado.

La previsión que maneja el Ayuntamiento es que los vecinos que han tenido que ser desalojados puedan regresar a sus viviendas entre el domingo y el lunes, "siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y una vez finalizadas las comprobaciones técnicas correspondientes".

El siniestro

El incendio ha comenzado a las cinco y media de esta madrugada. Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el fuego se ha originado en la tercera planta de un edificio situado en la calle Martín Ros García, una de las principales zonas turísticas de la localidad. Los bomberos han tenido que rescatar a una docena de personas, que habían quedado atrapadas por la densa humareda que se había extendido por todo el inmueble.