El alcalde de Calvià, sobre el incendio mortal de Magaluf: "Es un drama"

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha expresado este jueves su consternación por el incendio que ha causado dos fallecidos en un edificio de Magaluf. Desde el lugar de los hechos, Amengual ha asegurado que el municipio se encuentra "ante un día muy triste". "Es un drama", ha remarcado.

Amengual ha destacado que la actuación de los bomberos "ha sido espectacular" y que han hecho "un gran trabajo". El alcalde ha informado de que todos los vecinos han sido desalojados y ha dicho que, en vista de lo sucedido, cobra vigencia la recomendación de que, "cuando hay un incendio, uno se tiene que quedar dentro de su casa e ir al balcón, porque las personas han ido hacia la escalera y eso ha sido el principal problema, según parece".

El alcalde ha señalado que desde primera hora de la mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, como Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, han sido informados del suceso.

Amengual ha mostrado sus condolencias y ha explicado que se trabaja en la atención de las víctimas:. "Estamos desolados, estamos muy tristes. Vamos a ver a los familiares. De momento los vecinos están en un recinto, les estamos atendiendo en sus necesidades", ha manifestado.