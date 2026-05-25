Fuego
Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
El fuego comenzó en el bar 'Le Grand Café' sobre la 01.30 de la madrugada, afectando al Hotel Ibis, situado justo encima del mismo
Aún continúa activo el incendio, pero no se han registrado daños personales
Laura Rubio
Cien desalojados y un restaurante calcinado. Así ha comenzado la madrugada del lunes en el centro de Málaga, con un incendio que se inició en el bar 'Le Grand Café', ubicado en la Calle Padre Jorge Lamothe y ha afectado también al Hotel Ibis, situado justo encima del mismo.
El fuego se originó sobre las 01.30 de la madrugada del lunes, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.
Aún se desconoce el motivo que pudo provocar el incendio. Trabajadores del local no se han querido pronunciar al respecto, aunque han recalcado "no saber nada de su origen".
Dificultad para extinguirlo
Las labores de extinción, que continúan en marcha, resultaron complicadas por la configuración del edificio, lo que dificultó localizarlo y posteriormente sofocarlo. Las llamas han alcanzando hasta la segunda planta del hotel.
La estructura de hierro y madera, así como el material para insonorizar ruidos, favorece la propagación del incendio y por lo tanto su extinción es más laboriosa y aún sigue activo.
El bar está destruido y el hotel desalojado
El bar 'Le Grand Café' se encuentra totalmente destruido, mientras que el hotel Ibis, a pesar de resultar afectado, no se encuentra en el mismo estado que el restaurante. Aún así, más de un centenar de ocupantes del hotel han sido desalojados durante la madrugada y reubicados posteriormente.
Hasta el momento, no se han registrado heridos ni afectados por el incendio.
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