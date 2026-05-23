Una familia okupa una caseta de pescadores en Ibiza: "Buscamos la manera de sobrevivir"

Una familia de origen venezolano formada por un padre, una madre y la hija pequeña de ambos, ha okupado una caseta de pescadores en Ibiza, concretamente junto al faro de es Botafoc, una instalación que carece de agua corriente ni luz eléctrica y que fue reformada recientemente.

La okupación, adelantada por Noudiari, se produjo en algún momento de esta semana, ya que el pasado domingo la caseta todavía permanecía cerrada por una gruesa cadena, según ha confirmado a Diario de Ibiza una paseante habitual con un fuerte vínculo emocional con esta zona entre es Botafoc y s'Illa Plana.

Se trata de María Planells, hija del antiguo dueño de la caseta, hasta que hace unos años este hombre renunció a renovar la concesión y la gestión volvió a manos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Planells explica que la caseta ya sufrió otras dos okupaciones hace tiempo, "más de diez años", y que aquellos precedentes alimentan su temor a que la zona, que está "muy limpia" ahora mismo, vuelva a llenarse de basura, como ocurrió entonces con la llegada añadida de varias caravanas.

Localización de la caseta junto al mar. / Guillermo Sáez

A primera hora de este jueves, agentes de la Policía Nacional se personaron en la caseta, donde confirmaron que había una familia viviendo dentro. "Ellos dicen (los okupas) que llevan mucho tiempo. Yo estuve el domingo y la caseta tenía un candado y una barra", asegura la hija del anterior dueño. Fuentes de la APB detallan que todavía están estudiando la manera de intentar resolver este asunto.

Visita policial

Los agentes policiales no forzaron el desalojo por la presencia de la menor y por considerar que los okupas ya habían formado morada, la figura que impide un desahucio y que es muy difusa en términos temporales. Ninguna ley habla de un periodo exacto en el que se considera que la morada ha quedado constituida tras la usurpación de un inmueble.

Por su parte, el padre de la familia okupa explica este diario que llevan cuatro años vivienda en Ibiza. Antes residían en un piso de alquiler, pero tuvieron que abandonarlo y no pudieron pagarse otro. "Yo cobraba 1.300 euros y ahora te piden 7.000 euros solo por entrar a otro piso. Eso es muchísimo". Respecto a la caseta, asegura que seguirán residiendo en ella hasta que les echen. "Cada uno busca la manera de sobrevivir", resume.