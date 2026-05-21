El vídeo de un accidente de tráfico en Mallorca desata un intenso debate en redes: ¿quién tiene la culpa?
Un autobús del TIB, un coche maniobrando marcha atrás y un motorista que pierde el equilibrio en una curva estrecha han generado una fuerte polémica sobre la convivencia en las carreteras de la Serra de Tramuntana
Un vídeo grabado en una curva estrecha de la Serra de Tramuntana muestra una situación de tráfico especialmente tensa que ha terminado generando un amplio debate en redes sociales. En las imágenes se observa un autobús grande del servicio público TIB detenido al no poder completar el giro en una curva muy cerrada, aparentemente debido a un embudo de coches y motos en sentido contrario.
En ese momento, un turismo en sentido contrario inicia una maniobra de marcha atrás con la intención de liberar espacio y permitir el paso del autobús. Sin embargo, la maniobra termina provocando una situación crítica cuando el vehículo golpea a una moto, cuyo conductor pierde el equilibrio y cae contra una pared de piedra. El motorista queda encajado sin poder reincorporarse de inmediato hasta que otro de los motoristas que circulaban detrás detiene su marcha, se baja de la moto y acude a ayudarle.
El debate en redes tras la difusión del vídeo
La difusión de las imágenes ha abierto un intenso debate con interpretaciones muy distintas sobre lo ocurrido. Una parte de los usuarios pone el foco en el propio autobús del TIB, señalando que los vehículos de gran tamaño pueden generar situaciones complicadas en carreteras tan estrechas como las de la Serra, especialmente cuando deben invadir parcialmente el carril contrario para poder completar maniobras en curvas cerradas. También se plantea la discusión sobre si este tipo de rutas deberían contar con vehículos de menor tamaño para reducir riesgos.
Otros comentarios se centran en el turismo que realiza la maniobra de marcha atrás, una acción que la normativa de tráfico permite únicamente en supuestos muy concretos como aparcar o salir de una vía sin salida. En este caso, las críticas apuntan a que se trata de una maniobra realizada en plena curva y con tráfico activo, sin que se garantizara el espacio suficiente para los motoristas que circulaban detrás, lo que habría contribuido a la caída posterior.
También hay voces que señalan al propio motorista implicado, indicando que podría no haber mantenido la distancia de seguridad adecuada respecto al vehículo que le precedía y que su posición en la curva podría situarlo en un punto ciego, dificultando su reacción ante una maniobra inesperada.
Por otro lado, el comportamiento posterior al incidente también ha generado debate, ya que mientras uno de los motoristas se detiene para auxiliar al compañero caído, otros conductores no reaccionan con la misma rapidez, lo que ha alimentado la discusión sobre la respuesta ante emergencias en carretera.
Una situación recurrente en las carreteras de Mallorca
Más allá del caso concreto, muchos usuarios han recordado que escenas similares no son inusuales en las carreteras de la Serra de Tramuntana, una zona caracterizada por su trazado sinuoso, curvas muy cerradas y un elevado volumen de tráfico, especialmente en temporada alta. Esta combinación convierte la convivencia entre coches, autobuses y motoristas en un desafío constante, donde pequeños errores pueden derivar en incidentes como el mostrado en el vídeo.
- El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
- Un hombre de 58 años muere al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença
- El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades
- La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”
- Un constructor acusado de una estafa inmobiliaria en Mallorca: “No fue mi intención arruinar la vida de nadie”
- Palma acoge la primera apertura de Saigu en Mallorca, la marca de maquillajes que arrasa entre las celebridades españolas
- Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
- Una sentencia obliga a Cort a anular la clasificación como suelo rústico de una parcela de 36.000 metros cuadrados en Palma