El vídeo de un accidente de tráfico en Mallorca desata un intenso debate en redes: ¿quién tiene la culpa?

Un vídeo grabado en una curva estrecha de la Serra de Tramuntana muestra una situación de tráfico especialmente tensa que ha terminado generando un amplio debate en redes sociales. En las imágenes se observa un autobús grande del servicio público TIB detenido al no poder completar el giro en una curva muy cerrada, aparentemente debido a un embudo de coches y motos en sentido contrario.

En ese momento, un turismo en sentido contrario inicia una maniobra de marcha atrás con la intención de liberar espacio y permitir el paso del autobús. Sin embargo, la maniobra termina provocando una situación crítica cuando el vehículo golpea a una moto, cuyo conductor pierde el equilibrio y cae contra una pared de piedra. El motorista queda encajado sin poder reincorporarse de inmediato hasta que otro de los motoristas que circulaban detrás detiene su marcha, se baja de la moto y acude a ayudarle.

El debate en redes tras la difusión del vídeo

La difusión de las imágenes ha abierto un intenso debate con interpretaciones muy distintas sobre lo ocurrido. Una parte de los usuarios pone el foco en el propio autobús del TIB, señalando que los vehículos de gran tamaño pueden generar situaciones complicadas en carreteras tan estrechas como las de la Serra, especialmente cuando deben invadir parcialmente el carril contrario para poder completar maniobras en curvas cerradas. También se plantea la discusión sobre si este tipo de rutas deberían contar con vehículos de menor tamaño para reducir riesgos.

Otros comentarios se centran en el turismo que realiza la maniobra de marcha atrás, una acción que la normativa de tráfico permite únicamente en supuestos muy concretos como aparcar o salir de una vía sin salida. En este caso, las críticas apuntan a que se trata de una maniobra realizada en plena curva y con tráfico activo, sin que se garantizara el espacio suficiente para los motoristas que circulaban detrás, lo que habría contribuido a la caída posterior.

También hay voces que señalan al propio motorista implicado, indicando que podría no haber mantenido la distancia de seguridad adecuada respecto al vehículo que le precedía y que su posición en la curva podría situarlo en un punto ciego, dificultando su reacción ante una maniobra inesperada.

Por otro lado, el comportamiento posterior al incidente también ha generado debate, ya que mientras uno de los motoristas se detiene para auxiliar al compañero caído, otros conductores no reaccionan con la misma rapidez, lo que ha alimentado la discusión sobre la respuesta ante emergencias en carretera.

Una situación recurrente en las carreteras de Mallorca

Más allá del caso concreto, muchos usuarios han recordado que escenas similares no son inusuales en las carreteras de la Serra de Tramuntana, una zona caracterizada por su trazado sinuoso, curvas muy cerradas y un elevado volumen de tráfico, especialmente en temporada alta. Esta combinación convierte la convivencia entre coches, autobuses y motoristas en un desafío constante, donde pequeños errores pueden derivar en incidentes como el mostrado en el vídeo.