Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Promotores: ahorrar 300 eurosCasa sobre una cuevaFuncionaria caravana MallorcaRCD MallorcaS'Aigua DolçaElecciones Andalucía
instagramlinkedin

Reus

Dos detenidos por matar a un hombre tras una pelea en una masía de Tarragona

Los Mossos arrestaron a los sospechosos cuando querían escapar

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. / Europa Press

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 46 y 79 años, por presuntamente matar a otro en una masía en Reus el pasado sábado al mediodía. Sobre las 14 horas los agentes recibieron el aviso de que se estaba produciendo una pelea dentro de esta vivienda.

Acudieron varias patrullas que localizaron el cadáver de un hombre con signos de violencia. En el mismo sitio los agentes encontraron a los sospechosos, que intentaron escapar al ver a la policía. Por eso, los detuvieron por su presunta relación con esta muerte.

Noticias relacionadas

La División de Investigación Criminal de Mossos ha abierto unas diligencias para esclarecer las causas de este crimen. Los agentes estuvieron tomando declaración a varios testigos y la policía científica estuvo buscando evidencias en el lugar en el que se encontró a la víctima.

TEMAS

  • Reus
  • Tarragona
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents