Sin detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz)

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado este sábado de que por el momento no hay ninguna persona detenida por el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula, ocurrido este viernes por la tarde en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Quintana ha confirmado que la investigación permanece bajo secreto de sumario y que la Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen. En declaraciones a los medios durante su asistencia a la recreación de la Batalla de La Albuera, el representante del Gobierno ha evitado concretar cuántas personas pudieron estar implicadas, cuál pudo ser el móvil o qué ocurrió exactamente, al tratarse de un asunto judicializado. Sí ha precisado, no obstante, que se trató de un asesinato y que en ningún momento fue un tiroteo.

Quintana también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante la posibilidad de que el suceso pueda derivar en represalias. En este sentido, ha asegurado que Villanueva de la Serena se encuentra en una situación de «absoluta calma» y que «no hay inseguridad».

Figura reconocida

Matías de Paula, nombre artístico de Matías Corraliza Fernández, era una figura reconocida del flamenco extremeño. Durante más de veinte años actuó en tablaos de Madrid como el Corral de la Pacheca o Café Chinitas, y compartió escenario con artistas como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé.

Tras esa etapa regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca ‘Diego El Chucarro’, en homenaje a su padre, y donde también impartía clases. Era hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

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Condolencias

La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha trasladado sus condolencias a través de las redes sociales. «Hoy se ha apagado una voz del flamenco extremeño», ha escrito, antes de destacar que su cante «lleno de sentimiento profundo» deja «un vacío en el flamenco y en Villanueva de la Serena».