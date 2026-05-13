Málaga
El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra
Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, siempre admitió haber matado a Paula, de 28 años, madre de su hijo
EFE
El hombre condenado a 24 años de prisión por matar a Paula, su exnovia y madre de su hijo en Torremolinos (Málaga) en 2023, ha reconocido por primera vez desde su arresto ese mismo año que previamente, en 2014, mató y emparedó a su anterior pareja, Sibora, de 22 años, en este municipio.
El procesado, Marco R., de 48 años y nacionalidad italiana, siempre admitió haber matado a Paula, de 28 años, aunque sobre el crimen de la joven italoalbanesa Sibora Gagani solo reconocía que la había emparedado. Negaba su muerte y afirmaba que "era un asunto bastante mas complejo".
Durante toda la instrucción del caso no solo negó ser el autor del crimen sino que llegó a afirmar que la Policía mentía y le había "vendido", versión que nunca creyeron los investigadores ni la Fiscalía, que pide que sea condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, y otro contra la integridad moral.
Marco R. será juzgado por un jurado popular por el asesinato de Sibora, en un procedimiento diferente al que se llevó por la muerte de su expareja Paula.
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE, el procesado reconoce por primera vez que la mató en el interior del domicilio en el que vivían y admite la ocultación del cadáver.
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