Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actor Fallecido MallorcaFuturo MetropolitanMuerte Mujer Dueño Son BunyolaAsilo Político FelanitxMascotas TIB
instagramlinkedin

Sucesos

En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Ibiza

La Guardia Civil investiga las primeras hipótesis que apuntan a una caída accidental del turista británico en la localidad ibicenca.

Caló des Moro, donde se encuentra el hotel desde el que se precipitó el joven.

Caló des Moro, donde se encuentra el hotel desde el que se precipitó el joven. / Vicent Marí

Efe

Ibiza

Un joven británico de 24 años se encuentra grave ingresado en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza tras precipitarse en la noche del jueves al viernes desde un establecimiento hotelero, Blau Park, en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil.

El joven ha sufrido politraumatismos y se encuentra está estable dentro de la gravedad, ha explicado el Ib-Salut. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental, según un testigo que ha prestado declaración a los agentes que investigan el suceso, ocurrido en este hotel ubicado en la zona de Caló des Moro.

Noticias relacionadas

Es el primer turista precipitado desde el inicio de la temporada. El verano pasado la localidad de Sant Antoni registró al menos cinco jóvenes fallecidos por caídas desde hoteles y edificios de la localidad.

TEMAS

  • verano
  • Ib-salut
  • Guardia Civil
  • hospital Can Misses
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
  2. El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
  3. No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
  4. El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia
  5. Deniegan la pensión de viudedad a una mujer tras convivir más de 30 años con su pareja en Mallorca
  6. El ciclismo vuelve a tomar Mallorca: estos son todos los cortes de tráfico por la Ironman 70.3 de este sábado
  7. Investigan en Londres la muerte de la mujer del dueño de Son Bunyola, Richard Branson
  8. Hallan un cadáver en un coche accidentado horas antes en la autopista de Andratx

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Nuevos radares luminosos en las carreteras de Bunyola

Nuevos radares luminosos en las carreteras de Bunyola

Bunyola planta cara a los acelerones con nuevos radares luminosos en las carreteras del municipio

Bunyola planta cara a los acelerones con nuevos radares luminosos en las carreteras del municipio

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Operación Abisal de la Guardia Civil en el Atlántico canario, la mayor incautación de cocaína en un solo golpe policial.

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España

El abogado de Miquel Roldán asegura que, pese a la reforma de la ley, podrá seguir siendo profesor

El abogado de Miquel Roldán asegura que, pese a la reforma de la ley, podrá seguir siendo profesor

Ni tan sanas ni tan completas: la OCU suspende a estas ensaladas de supermercado por su exceso de aditivos

Ni tan sanas ni tan completas: la OCU suspende a estas ensaladas de supermercado por su exceso de aditivos
Tracking Pixel Contents