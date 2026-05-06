SUCESO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Hallan a una mujer de 80 años muerta a golpes en un chalé de Madrid
La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil es que la muerte, causada por múltiples politraumatismos, se produjera durante un robo en la vivienda
Héctor González
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 80 años cuyo cadáver ha sido hallado este miércoles en su vivienda de la calle Mandril, en la urbanización de La Navata, en Galapagar (Madrid). Los servicios de emergencias fueron alertados de que podía haber una persona fallecida en el interior de una finca y, al llegar al lugar, los sanitarios del 112 solo pudieron certificar la muerte de la mujer, que presentaba múltiples traumatismos.
La llamada se produjo en torno a las 10:00 horas de esta mañana. Tras recibir el aviso, fueron movilizados el SUMMA 112, que nada pudieron hacer por la mujer, y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.
La víctima fue encontrada en un chalé de una zona residencial apartada del núcleo urbano, con viviendas rodeadas de bosque, y podría llevar fallecida varias horas, extremo que deberá aclarar la autopsia. Según ABC, la mujer estaba sola y amordazada dentro de la casa.
En estos momentos, los agentes de Homicidios y de Criminalística continúan inspeccionando la vivienda y recabando pruebas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se produjo la agresión, si hubo entrada violenta en la vivienda y si el móvil fue efectivamente el robo.
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