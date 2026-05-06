Investigan como posible violencia de género la muerte violenta de una mujer en Tenerife

La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado la muerte violenta de una mujer en Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, tras sufrir heridas por arma blanca. El presunto autor de los hechos ha sido detenido.

Los hechos ocurrieron en la zona conocida como Lomo Hilo, en el municipio tinerfeño, donde se activó el dispositivo de emergencia y posteriormente se inició la investigación.

Además, un familiar de la víctima se encuentra hospitalizado, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias en las que resultó afectado.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido. El caso se investiga como un posible crimen de violencia de género, a la espera de que se confirme oficialmente la relación entre la víctima y el detenido.Por ahora no han trascendido más datos oficiales sobre la identidad de la mujer ni sobre el desarrollo exacto de los hechos.

Comunicado del Ayuntamiento de Santa Úrsula

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha expresado en un comunicado oficial su “más profundo dolor y condena” ante el presunto asesinato por violencia de género ocurrido en la madrugada de este miércoles en el municipio, un suceso que, según la institución, ha conmocionado profundamente a la ciudadanía.

El Consistorio ha confirmado que uno de los familiares de la víctima permanece en el hospital recibiendo atención sanitaria y que el presunto autor se encuentra detenido, según las fuentes oficiales.

Desde la institución municipal se han trasladado las condolencias y el apoyo a la familia, amistades y entorno cercano de la víctima “en estos momentos de inmenso dolor y sufrimiento”. Además, el Ayuntamiento ha señalado que, en coordinación con las autoridades competentes y respetando el desarrollo de la investigación, se han activado los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento.

El Ayuntamiento también ha pedido el máximo respeto hacia la víctima y sus allegados, solicitando que se evite la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia.

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Consistorio ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este jueves, 7 de mayo, a las 12:00 horas, frente al Ayuntamiento de Santa Úrsula. Asimismo, ha anunciado la suspensión de todos los actos oficiales del municipio tanto este miércoles como el jueves.

En su comunicado, la institución local ha reiterado la importancia de seguir fortaleciendo las políticas públicas de igualdad, protección y prevención, así como de promover una sociedad libre de violencia contra las mujeres, basada en el respeto, la igualdad y la dignidad.

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“Hoy, Santa Úrsula se une en el dolor y en la condena firme ante esta tragedia. No podemos ni debemos mirar hacia otro lado”, concluye el comunicado municipal.