Investigación
Muere un niño de 8 años al caer desde una ventana de un centro de menores en Finisterre
Se precipitó desde una altura de unos 15 metros y falleció en el acto
José Manuel Ramos Lavandeira
Un niño de 8 años perdió la vida este lunes en Finisterre (A Coruña) al precipitarse desde una ventana del centro de acogida Nosa Señora do Carme. Cayó desde una altura de 15 metros e impactó contra un coche que estaba estacionado.
A pesar de los esfuerzos de los sanitarios movilizados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida al menor. Al lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil, Policía Local, voluntarios de Protección Civil y un helicóptero medicalizado, que aterrizó en la playa da Ribeira.
El trágico suceso se produjo en torno a las 17.15 horas, por causas que deberá esclarecer la investigación. La noticia causó una gran conmoción entre los vecinos. El alcalde, Luis Insua, muy emocionado señaló que "isto é unha gran desgraza".
El cuerpo sin vida, una vez que lo autorice la autoridad judicial, será trasladado al Imelga para practicarle la autopsia.
El niño estaba acogido en el centro de menores de Finisterre, en el que actualmente residen unos doce niños y niñas.
- Las Galerías de Avenidas de Palma: de fracasar con un centro gastronómico a casi acoger la FNAC
- Las Galerías Velázquez de Palma esperan un nuevo futuro: un mallorquín compra más de una quincena de locales
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- Jóvenes margers en Mallorca: «Si te metes en este oficio, no te faltará trabajo»
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de salud como la parte más avanzada
- El supermercado con las mejores vistas de toda España está en Mallorca
- De la bronca al triunfo: así cambió el Mallorca de Demichelis en Girona
- Alarma en el aeropuerto de Palma por un aviso de incendio en un vuelo procedente de Madrid