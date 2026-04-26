Incendio
Una mujer fallecida y tres heridos en el incendio de una vivienda en Orihuela (Alicante)
El SAMU intentó reanimar a la víctima y trasladó a tres personas al Hospital de Torrevieja por inhalación de humo
Una mujer de 77 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Orihuela (Alicante). El fuego se produjo este sábado sobre las 22.00 horas y obligó a movilizar a una unidad del SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.
El incendio se originó en la cocina de una vivienda situada en la calle Tiberiades. Según los primeros datos, el fuego se inició en un tostador y, aunque apenas se produjeron daños materiales en la casa, el humo se extendió con rapidez por el interior de la vivienda. Las distintas estancias se encontraban muy aisladas del exterior, lo que favoreció la acumulación de humo denso.
Los primeros efectivos en llegar fueron dos patrullas de la Policía Local de Orihuela, que encontraron a una vecina practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer. Los agentes también participaron en la atención inicial hasta la llegada de los servicios sanitarios.
El equipo médico del SAMU asistió a la víctima y le practicó maniobras de reanimación y otras técnicas de estabilización durante más de 45 minutos. Sin embargo, no hubo respuesta y los sanitarios confirmaron finalmente su fallecimiento. La mujer habría sufrido una parada cardíaca, posiblemente a consecuencia de la inhalación de humo.
Tres personas trasladadas al Hospital de Torrevieja
Además de la mujer fallecida, otras tres personas fueron atendidas por inhalación de humo. Se trata de dos mujeres, de las que no se ha informado de la edad, y de un hombre de 78 años.
Tras ser asistidos en el lugar, los tres heridos fueron trasladados al Hospital de Torrevieja en TNA.
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