Delincuencia
Un menor de 17 años muere tras ser apuñalado por la espalda por otro joven desde un patinete en Madrid
Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida un ajuste de cuentas entre bandas, ya que fuentes de la investigación apuntan a que la víctima podría pertenecer a los Trinitarios y el autor de la puñalada, a los Ñetas
EFE
Un menor de 17 años ha muerto tras ser apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha informado este viernes la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas junto a la estación de cercanías de Entrevías, donde el joven, que iba acompañado de su novia, ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda.
Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida un ajuste de cuentas entre bandas, ya que fuentes de la investigación consultadas por EFE apuntan a que la víctima podría pertenecer a los Trinitarios y el autor de la puñalada, a los Ñetas.
Precedentes similares
La víctima responde a las siglas D.A.S.V., es nacido en 2008 y tiene nacionalidad española, de origen hondureño, agregan las mencionadas fuentes.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del grupo de atención al ciudadano, que le han realizado las primeras maniobras de reanimación hasta que han llegado los servicios sanitarios, aunque el joven ha fallecido posteriormente debido a las heridas sufridas en el ataque.
El 30 de marzo de 2025 un joven de 27 también falleció siguiendo un modus operandi similar, cuando fue apuñalado en el cuello en la Avenida de la Albufera por un miembro de una banda rival que circulaba en patinete.
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