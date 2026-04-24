Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvià elimina Fons Mallorquí de SolidaritatEstado s'EscorxadorObras rotonda de SóllerMáquinas ORA en PalmaFamilias Son PisàTom Kucharz investigador
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido por matar a su madre en un centro sociosanitario de Barcelona

La víctima tenía 92 años

Coche de los Mossos d'Esquadra

Coche de los Mossos d'Esquadra / MOSSOS / Europa Press

Germán González

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 67 años por presuntamente matar a su madre de 92 años en un centro sociosanitario del distrito de Sant Andreu de Barcelona. La mujer estaba ingresada en este centro, ya que estaba en muy malas condiciones de salud, y el sospechoso la habría matado. Según algunas fuentes, la impidió respirar y la víctima por su debilidad no opuso resistencia.

Después del crimen, el sospechoso ha avisado a personal del centro y, muy nervioso, les ha explicado lo que habría hecho. Sobre las 8:45 horas han llamado al teléfono de emergencias 112 para explicar lo que había pasado.

Noticias relacionadas

Tras recibir la alerta, una patrulla policial se ha desplazado al centro y ha comprobado los hechos. El hombre estaba acompañado de personal sanitario. La División de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • sucesos
  • Mossos d'Esquadra
  • asesinatos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
  2. Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
  3. Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
  4. Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
  5. Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
  6. El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
  7. El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
  8. El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación

Situación límite para entidades vecinales, deportivas y educativas de Palma por la paralización de las subvenciones de 2026

Situación límite para entidades vecinales, deportivas y educativas de Palma por la paralización de las subvenciones de 2026

VÍDEO | "Hay camisetas, pero no hay niños": las familias del CEIP Son Pisà continúan la protesta por el 'caso Roldán'

Cort inaugura la primera fase de la rehabilitación de Ses Cases de Son Ametller

Cort inaugura la primera fase de la rehabilitación de Ses Cases de Son Ametller

Así ha sido la inauguración del Ses Cases de Son Ametller, convertidas en Casal de Barri

Así ha sido la inauguración del Ses Cases de Son Ametller, convertidas en Casal de Barri

Vox Calvià acusa a sus socios del PP de “traición” por frenar la salida del Fons Mallorquí de Solidaritat

Vox Calvià acusa a sus socios del PP de “traición” por frenar la salida del Fons Mallorquí de Solidaritat
Tracking Pixel Contents