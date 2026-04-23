El asesino de Francisca Cadenas se niega a entregar su ADN: la UCO pide al juez que ordene extraerle una muestra de saliva

Las pruebas clave de la investigación del crimen de Francisca Cadenas están siendo analizadas en el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil. Pero a los agentes les falta un elemento fundamental para poder emitir sus resultados: el ADN del asesino confeso de la mujer.

Julián González se negó a entregar una muestra biológica cuando fue detenido, el pasado 11 de marzo, después de que la Guardia Civil encontrara los restos óseos de su vecina enterrados en el patio de su casa, en Hornachos (Badajoz), donde llevaban casi nueve años ocultos. Por eso, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pedido al juez que obligue al hombre a someterse a esa prueba mediante una orden judicial.

En un oficio enviado al juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), al que ha accedido este medio, los investigadores recuerdan que "durante la inspección ocular realizada en la vivienda en la que convivían los detenidos (Julián González y su hermano Manuel), en la que fueron hallados los restos óseos de Francisca Cadenas, fueron recogidas distintas evidencias para su remisión y posterior estudio".

Voluntariamente

Por ese motivo, señalan los agentes de la UCO, "resulta imprescindible la obtención de los perfiles de ADN indubitados de los dos detenidos, para la realización del cotejo de las muestras indubitadas con las dubitadas obtenidas en la inspección técnico ocular".

La Fiscalía y la familia de Francisca, a través de su abogada Verónica Guerrero, se han adherido a la petición de la UCO. Tras ser detenido, Manuel, el otro acusado del asesinato de Francisca, ya realizó la prueba, que su hermano no consintió. El abogado de Julián, José Duarte, ha explicado en declaraciones a este medio que su cliente se negó a hacerse la prueba en un primer momento, pero ahora "estamos en un momento distinto del procedimiento. Ya confesó los hechos y, por tanto, mi consejo va a ser que haga la prueba de ADN voluntariamente".

Frotis bucal

Los investigadores piden en su oficio al magistrado que emita un "mandamiento judicial dirigido a los especialistas de la UCO, autorizando la toma de muestras biológicas a Juan Julián González, quien se encuentra en la actualidad interno en el Centro Penitenciario Sevilla II, sito en la localidad de Morón de la Frontera (Sevilla)".

Si el juez accede a su petición, los investigadores de la UCO acudirán a la prisión y someterán al asesino confeso de Francisca Cadenas a un frotis bucal, es decir, los agentes tomarán una muestra de su saliva para poder cotejar su ADN con el de los objetos que recogieron en el lugar del crimen.

Ropa interior de mujer

Como desveló el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, además de varios objetos, como unas bridas negras, encontrados en los restos óseos de Francisca, la Guardia Civil se llevó de la casa de los detenidos una motosierra, ropa interior de mujer, mechones de pelo que los hermanos González guardaban en sus habitaciones y un anillo, entre otros efectos que el Servicio de Criminalística ahora está examinando.

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Los agentes de la UCO concluyen en su oficio que obtener muestras biológicas de Julián resulta fundamental "a fin de obtener nuevos indicios incriminatorios sobre los investigados, así como determinar el grado de participación (de cada uno) en el ilícito penal investigado". Por eso, solicitan al juez que autorice "en caso de ser necesario, la adopción de medidas coercitivas necesarias para la toma de las citadas muestras".