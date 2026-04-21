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Investigación

La Policía investiga un homicidio en A Coruña tras el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado

Las pesquisas comenzaron tras aparecer el cuerpo sin vida d la víctima en un piso

Un vehículo de la Policía Científica este lunes en Os Mallos durante la inspección a la vivienda donde apareció un cadáver.

Un vehículo de la Policía Científica este lunes en Os Mallos durante la inspección a la vivienda donde apareció un cadáver. / Gus de la Paz

Enrique Carballo

La Policía Nacional investiga en A Coruña como homicidio el hallazgo del cadáver de un hombre maniatado en una vivienda. Las pesquisas se iniciaron tras aparecer el pasado día 14 de abril el cuerpo sin vida del hombre en un piso de la Avenida dos Mallos. La policía confirma que la investigación sigue abierta y que de momento no hay ningún detenido por estos hechos.

Fuentes conocedoras apuntan que efectivos de la brigada de Policía Científica realizarán hoy una inspección más a fondo de la vivienda donde apareció el cadáver del hombre.. La investigación la lleva la UDEV (Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Policía Judicial sin que de momento se hayan practicado detenciones.

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Los indicios apuntan a que el varón llevaba muerto varios días cuando se halló el cadáver. Según pudo saber este diario, se requirió la intervención de los Bomberos para acceder a la vivienda. Abrieron la puerta, pero no llegaron a entrar.

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  • homicidios
  • crímenes
  • A Coruña
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