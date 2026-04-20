Tensión por la regularización en Mallorca: peleas y largas colas en la oficina de Pere Garau

La larga espera para regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes en Mallorca está más cerca de terminar. Sin embargo, la tensión se puede cortar con un cuchillo y en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Pere Garau se han producido algunas peleas.

Desde primera hora de esta mañana, centenares de personas se han concentrado a las puertas de la oficina situada en la calle Pere Llobera para intentar obtener información o el deseado informe de vulnerabilidad, un documento clave para acceder al proceso en el caso de quienes no disponen de contrato de trabajo. La espera durante horas y los nervios han derivado en discusiones y dos pequeños altercados a lo largo de la mañana.

El primero de ellos se ha producido en torno a las 11.40 horas, cuando los servicios de seguridad han requerido la presencia de la Policía Nacional ante una pelea leve. Los agentes han intervenido para calmar la situación, sin que se registraran heridos graves ni detenciones. Posteriormente, sobre las 13.00 horas, la Policía ha tenido que acudir de nuevo por otro incidente de menor intensidad, con empujones y gritos, que también se ha saldado sin consecuencias graves.

Tensión en Pere Garau por la regularización de inmigrantes / Bernardo Arzayus Pereanez

Pese a los incidentes, los agentes de la policía aseguran que no se han producido hechos de gravedad, más allá de estos momentos puntuales de tensión derivados de la larga espera.

Este escenario se produce en los primeros días de un proceso que ha generado una alta demanda y cierta incertidumbre entre los solicitantes. Precisamente este mismo jueves, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha pedido a los ayuntamientos que adapten sus recursos y sean "parte de la solución", reforzando los servicios encargados de emitir estos informes. Además, ha acusado a los consistorios gobernados por el PP de tratar de transmitir una imagen de caos para boicotear la regularización.