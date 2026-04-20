Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en Ibiza

La Policía Local de Sant Antoni intervino el pasado viernes un vehículo en estado de abandono en la vía pública, en cuyo interior fueron localizados cuatro proyectiles. El coche, estacionado en la zona de ses Variades, presentaba signos evidentes de deterioro, carecía de ruedas y no disponía de la documentación obligatoria correspondiente.

Tras comprobar que el vehículo permanecía cerrado, los agentes procedieron a su apertura con la colaboración del servicio de grúas. Durante la inspección interior del coche, una actuación habitual en este tipo de intervenciones, se localizó en la parte trasera, sobre los asientos, una caja metálica de aparente origen militar. En su interior se hallaron cuatro explosivos puntiagudos de aproximadamente 40 por 15 centímetros.

Las cuatro balas puntuagudas encontradas por la Policia Local de San Antoni en el interior de un vehículo en estado de deterioro / Prensa Sant Antoni

Ante el hallazgo, la zona fue acordonada de inmediato y el vehículo quedó bajo custodia policial hasta la llegada de los especialistas Tedax de la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los agentes especializados se hicieron cargo del material y confirmaron que se trataba de munición de guerra tipo anticarro en buen estado de conservación. La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja ahora para esclarecer el origen de las balas.