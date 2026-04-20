Asturias
Detenido en Oviedo por liderar una red que estafaba a extranjeros con falsas ofertas de empleo en España
Las víctimas realizaban pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un trabajo que nunca llegaba a materializarse
Lucas Blanco
La Policía Nacional ha detenido en Oviedo al presunto cabecilla de una red que captaba a ciudadanos extranjeros a través de redes sociales con falsas ofertas de empleo en España, en una operación iniciada en Vigo y desarrollada conjuntamente con la participación de Interpol, tras detectar documentación irregular en un trámite administrativo y destapar un entramado con colaboradores en el extranjero.
La investigación se inició en Vigo cuando, durante la revisión de la documentación presentada por una mujer extranjera para un trámite administrativo, los agentes detectaron que los contratos aportados no correspondían a ninguna empresa real. La mujer, que desconocía que ya era víctima de la trama, había sido trasladada a España engañada por los responsables, quienes pretendían utilizarla para captar a nuevas víctimas.
A partir de su testimonio, los investigadores descubrieron varias empresas ficticias vinculadas a una misma persona, utilizadas como “carta de presentación” para atraer a interesados mediante anuncios en redes sociales. El entramado ofrecía supuestas oportunidades laborales, principalmente en el sector del transporte, aprovechando la demanda de profesionales.
A cambio de dinero, la organización ofrecía un “paquete completo” que incluía gestiones documentales, falsas citas para exámenes de capacitación profesional y promesas de acceso a bolsas de empleo inexistentes. Las víctimas realizaban pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un trabajo que nunca llegaba a materializarse.
La investigación permitió identificar al menos a tres implicados. El principal responsable residía en Oviedo y contaba con dos colaboradores en el extranjero encargados de recibir parte de los pagos. Finalmente, fue localizado y detenido por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias en un domicilio de la capital asturiana, donde se encontraba de forma temporal. El caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones.
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