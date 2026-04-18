Trasladado al hospital
Herido grave un niño de 2 años tras ser atropellado en Madrid
El menor ha sido trasladado con un traumatismo craneoencefálico severo al hospital Niño Jesús
EP
MADRID
Un niño de 2 años ha sido trasladado al hospital en estado grave tras ser atropellado por un turismo en la calle José de Cadalso, en Madrid.
Según Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Samur ha estabilizado al menor, que ha sido trasladado con un traumatismo craneoencefálico severo al hospital Niño Jesús.
El suceso ha ocurrido pasadas las 19:30 horas de este sábado. Policía Municipal ha realizado el atestado y ha escoltado el convoy hasta el hospital.
- Detenido un empresario de Porto Cristo por ofrecer un soborno de 20.000 euros a la directora general de Costas del Govern
- Conferencia en Palma sobre el eclipse de sol en Mallorca: «No os podéis imaginar lo que se nos viene encima»
- Vuelve el icono del Paseo Marítimo de Palma: La discoteca Social Club ya tiene fecha de apertura en su nueva y lujosa ubicación
- El empresario que entregó 20.000 euros en billetes de cincuenta a la directora de Costas del Govern balear para intentar sobornarla: 'Toma estos bombones, para ti
- La sorpresa de la Renta en Baleares: estas deducciones existen y mucha gente no las revisa
- Son Espases asume que los colapsos en urgencias se repetirán con más frecuencia: 'La demanda ha aumentado mucho
- El eclipse solar podría modificar las restricciones en Formentor que se iniciarán el 15 de mayo
- El Govern Prohens conocía la reclamación al contrato de mascarillas que dejó caducar