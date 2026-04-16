Alhama
Dos guardias civiles salvan la vida a una bebé en parada respiratoria gracias a la maniobra de Heimlich en Murcia
La rápida actuación de los agentes, aplicando la técnica adaptada para lactantes, logró que la niña recuperara la respiración antes de la llegada de la ambulancia
Alba Marqués
La maniobra de Heimlich ha salvado la vida a una pequeña de solo 16 meses. Dos guardias civiles que se encontraban fuera de servicio salvaron a la pequeña este martes en Alhama de Murcia gracias a esta técnica que los sanitarios insisten que debe ser conocida por la población general.
Los hechos ocurrieron este lunes 14 de abril, cuando dos agentes de la Guardia Civil se dirigían juntos y en vehículo particular desde su domicilio hasta el cuartel de Totana, donde se encuentran destinados, para iniciar su servicio en turno de tarde.
Antes de llegar al trabajo, a la altura de la Rambla de Don Diego, en el término municipal de Alhama de Murcia, vieron a un grupo de personas muy nerviosas entre las que se encontraba una mujer sosteniendo a un bebé boca abajo.
Inmediatamente, los guardias civiles se dirigieron al lugar. La niña no respiraba y se encontraba cianótica mientras su abuela intentaba sin éxito reanimarla. En la escena se encontraba la madre y otras personas que reclamaban servicios médicos de urgencias.
Los guardias civiles se ofrecieron para intentar reanimar a la bebé con la conocida maniobra de Heimlich, en este caso, adaptada para lactantes. Uno de los agentes colocó a la niña boca abajo, sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el tronco y comenzó a realizarle golpes interescapulares. De forma intercalada, el otro compañero le realizó compresiones torácicas para evitar que la parada cardiorrespiratoria fuera irreversible.
Uno de los guardias civiles, además, se puso al teléfono, en la llamada que uno de los allí presentes mantenía con los servicios médicos de urgencia, para ir detallando la situación y la reacción de la menor que, poco a poco, empezó a ventilar.
A la llegada de la ambulancia la niña ya respiraba, aunque fue trasladada junto a sus padres al Centro de Salud de Alhama de Murcia para su valoración.
Horas después, durante su servicio, los agentes fueron al domicilio familiar donde pudieron comprobar que la bebé ya se encontraba felizmente en casa, con sus padres.
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia
- Juicio suspendido: los trabajadores de la Platja de Palma retiran la demanda contra Cort y la anterior concesionaria