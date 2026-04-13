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Un viaje a Ibiza acabó en coma: Dan Hurst se recupera de una lesión cerebral y alerta a los jóvenes

La familia busca respuestas sobre lo ocurrido en el viaje deportivo a la isla

Ambulancias del SAMU 061 en Ibiza.

Ambulancias del SAMU 061 en Ibiza. / DI

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Un joven británico de 20 años, Dan Hurst, ha contado su dura experiencia tras sufrir una grave lesión cerebral durante un viaje a Ibiza el pasado año, en un suceso que le dejó en coma durante semanas y sobre el que aún su familia no tiene respuestas claras.

La historia la ha publicado ITV News, que ha recogido el testimonio del joven y de sus padres, quienes ahora lanzan un mensaje de advertencia a los jóvenes que viajan al extranjero: nunca caminar solos por la noche.

Un viaje de fútbol que terminó en tragedia

Dan Hurst, natural de Yateley (Hampshire), viajó a Ibiza en mayo del año pasado junto a sus compañeros del Yateley United Football Club para un tradicional viaje deportivo. Durante la estancia, el joven fue encontrado en una carretera durante la madrugada y trasladado de urgencia al hospital. Sufrió lesiones tan graves en la cabeza que los médicos llegaron a temer por su vida. "Tenía dinero y cosas encima y luego desaparecieron. Encontraron mi cartera e incluso mis zapatos, pero no conmigo… es extraño", ha relatado el propio Dan.

Cuatro semanas en coma y una larga recuperación

Su familia recibió la llamada en plena madrugada. Su madre, Mandy, recuerda el impacto del momento: "Es una llamada que ningún padre quiere recibir".

Dan permaneció cuatro semanas en coma en un hospital en España antes de ser trasladado a Frimley Park Hospital, donde continuó su recuperación durante meses en una unidad especializada en lesiones cerebrales. Al principio no podía caminar ni hablar, pero gracias a la rehabilitación ha logrado avances sorprendentes.

Noticias relacionadas y más

De una cama de hospital al maratón de Londres

Hoy, Dan se prepara para correr el London Marathon con el objetivo de recaudar fondos para la Frimley Health Charity y agradecer la atención recibida durante su recuperación. “Al correr el maratón apenas 11 meses después del coma quiero demostrar que la recuperación es posible”, ha explicado al medio.

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