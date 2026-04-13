Cataluña
Muere un joven que cayó por un patio de luces en Lleida y detienen a dos compañeros de piso
La víctima, un joven de 22 años, protagonizó una fuerte discusión con los dos arrestados
EFE
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a dos hombres, de 28 y 24 años, por su presunta relación con la muerte de un joven, compañero de piso, que falleció tras caer por el patio de luces de un edificio situado en la calle Valentí Almirall de Lleida, desde una altura de 10 metros.
Agentes de los Mossos d'Esquadra se personaron en el domicilio tras recibir un aviso de los vecinos de una fuerte discusión en la vivienda que ocupaban los tres hombres, según ha confirmado este lunes la policía catalana, que mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la muerte.
La víctima, un joven de 22 años, fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el lugar donde se precipitó, una caída que le provocó diversos traumatismos y una fractura en el cráneo.
Los sanitarios le hicieron una reanimación cardiopulmonar y fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, donde finalmente falleció.
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
- Controversia vecinal por la reforma de la avenida principal de Santa Ponça: asfalto en las aceras y sin árboles
- Un trabajador que sufrió un infarto interpone una reclamación al IbSalut porque le dieron el alta en Palma sin saberlo
- Apilar piedras en Mallorca: «La gente lo olvida todo por la foto»