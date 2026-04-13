Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia

Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 ha resultado herida por inahalación de humo en el incendio de una vivienda declarado en la madrugada de este lunes en La Arboleja, Murcia.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del incendio a las 05:39 horas de esta madrugada. Los testigos indicaban que el fuego se había declarado en una casa en el Camino de la Iglesia de la referida pedanía y aseguraban que dentro había dos personas mayores y que no conseguían entrar para rescatarlos.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

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Tras ser rescatados por policías y bomberos, los moradores de la vivienda, una pareja de ancianos, fueron atendidos por los sanitarios. Pese a sus esfuerzos, el hombre, de 88 años, falleció, mientras que la mujer de 85 fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.