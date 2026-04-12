Investigación
Detenido un hombre tras la muerte de una mujer que se tiró desde una terraza en Pamplona
La Policía Municipal está investigando si la víctima se ha precipitado de manera accidental o si el arrestado, que tenía una orden de alejamiento, ha tenido algo que ver
EFE
La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge.
El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.
La Policía Municipal de Pamplona está investigando si la mujer se ha precipitado de la terraza de manera accidental o si el detenido, que tenía una orden de alejamiento, ha tenido algo que ver en el suceso.
Agentes de la policía científica de Policía Nacional han hecho una inspección técnica del lugar de los hechos.
- El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: 'Habrá más inconvenientes que ventajas
- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
- Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
- Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic
- El convenio balear de hostelería se modifica para beneficiar a sus 160.000 fijos discontinuos
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- El otro gran siniestro del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça
- “Alemanes, alemanes por todas partes”: la pintada en el centro de Palma que desata el debate sobre el turismo y la convivencia en Mallorca