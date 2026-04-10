Guagua
Un muerto y 14 heridos tras precipitarse un autobús en San Sebastián de La Gomera
Los servicios de emergencia atienden a los heridos tras el accidente de guagua ocurrido cerca del Vertedero Insular, movilizados por el Cecoes 112
Un muerto y 14 personas han resultado heridas, según las primeras estimaciones, después de que una autobús se precipitara a la altura de San Sebastián de La Gomera.
Todas las personas que iban en el autobús de la empresa Gomera Tours que sufrió la salida de carretera son turistas, según explicaron las fuentes consultadas.
Entre las personas afectadas hay tres heridos de gravedad, según las primeras estimaciones de los servicios de seguridad y emergencias.
Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar del accidente y asisten a las personas que viajaban en el autobús.
El suceso, que ha tenido lugar cerca del Vertedero Insular, tuvo lugar pasadas las 13.15 de este mediodía. Así, inmediatamente, el Cecoes 112 procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos.
En el lugar del accidente ya se encuentra operand varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.
El accidente de tráfico de este viernes se ha producido a escasa distancia del anterior suceso de similares características en la misma vía, donde una persona fallecido después de que otro autobús se saliera de la carretera y volcara.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico destinados en el Equipo de Atestados investigarán las causas que provocaron el siniestro vial.
El Gobierno autónomo declaró la situación de alerta y activó el Plan de Emergencias de Canarias (Plateca) por este suceso, al existir riesgo por accidente de múltiples víctimas.
En el autobús viajaban unas 24 personas en total, entre ellas tres menores de edad.
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