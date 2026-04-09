El médico de Gran Canaria detenido por segunda vez fotografiaba partes íntimas de sus víctimas sin su consentimiento

La Policía Nacional ha ofrecido nuevos detalles este jueves de la detención por segunda vez en Gran Canaria del médico de Atención Primaria como presunto autor de delitos contra la intimidad y varios delitos contra la libertad sexual, en el marco de una investigación abierta el pasado mes de febrero. Rigoberto, de 37 años, ejercía como sanitario en de Telde , y realizaba sustituciones en otras consultas de urgencias de Schamann, Guanarteme y El Calero hasta que fue arrestado por primera vez en febrero. Fue en este último centro de salud donde se habrían producido los hechos denunciados que llevaron a su primera detención, en febrero.

El caso se inició tras la primera detención del facultativo el 1 de febrero de 2026, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de varios episodios en los que, presuntamente, el profesional sanitario habría realizado tocamientos de carácter sexual a pacientes durante consultas médicas. Según las pesquisas, el investigado se habría aprovechado de su posición y de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Investigación en curso y nuevas diligencias

Tras esa primera intervención policial, la investigación continuó y permitió detectar nuevos hechos presuntamente delictivos. En concreto, los agentes constataron indicios de un delito contra la intimidad, al descubrir que el médico supuestamente realizaba fotografías sin consentimiento de partes íntimas del cuerpo de las víctimas, como pechos y glúteos.

De acuerdo con la información recabada, estas imágenes eran utilizadas posteriormente por el propio investigado para mostrárselas a otras mujeres, con el objetivo de generar confianza y facilitar la continuidad de los comportamientos de carácter sexual.

Registro domiciliario y pruebas intervenidas

En el marco de las diligencias judiciales, los investigadores solicitaron un mandamiento de entrada y registro en el domicilio del sospechoso, así como el secreto de las actuaciones. Ambas medidas fueron autorizadas por la autoridad judicial competente.

El pasado 7 de abril de 2026, los agentes procedieron a la detención del médico en las inmediaciones de su vivienda. En ese momento, se le intervino el teléfono móvil, que presuntamente utilizaba para la captación y almacenamiento de las imágenes.

Se trata de la segunda detención del investigado en el marco de una investigación iniciada en febrero por agresiones sexuales

Posteriormente, se llevó a cabo el registro de la vivienda en presencia de la autoridad judicial y de la defensa del investigado, continuando así con la recopilación de pruebas dentro del proceso.

Víctimas identificadas hasta el momento

Las pesquisas realizadas por la policía han permitido identificar hasta ahora a nueve víctimas y una testigo, todas ellas mujeres. Entre las afectadas se encuentran tanto pacientes como trabajadoras de distintos centros de salud, según la Policía Nacional. No obstante, la información difundida el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) habla de once posibles víctimas.

Según los investigadores, el detenido seguía un patrón de actuación similar, basado en el abuso de confianza que le otorgaba su condición de médico, lo que le permitía acercarse a las víctimas en un contexto profesional.

Ingreso en prisión provisional

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que le imputa un delito contra la intimidad y varios delitos contra la libertad sexual. Tras su comparecencia, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

Desde la policía no se descarta que puedan aparecer más víctimas, por lo que el caso sigue abierto y bajo supervisión judicial.

Llamamiento a posibles víctimas

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido sufrir hechos similares pueda ponerse en contacto con los investigadores.

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Las autoridades insisten en la importancia de denunciar este tipo de conductas para facilitar su esclarecimiento y evitar que se repitan. Asimismo, recuerdan que existen canales confidenciales y recursos especializados para atender a las víctimas con garantías.