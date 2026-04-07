Miraflores de la Sierra
Un paseo en coche de caballos deja siete heridos en la Feria de Abril de un municipio de Madrid
Dos hombres resultaron heridos graves, una mujer quedó potencialmente grave y otras cuatro sufrieron lesiones leves en un accidente ocurrido en una finca del municipio
Paula Correa
Siete personas resultaron heridas este martes en un accidente ocurrido durante un paseo en coche de caballos organizado con motivo de la Feria de Abril de Miraflores de la Sierra.
En el carruaje viajaban ocho personas, de las que siete tuvieron que ser atendidas por los sanitarios del SUMMA 112 tras el suceso, registrado hacia las 12.25 horas en una finca del municipio.
El balance del accidente es de dos hombres heridos graves, una mujer potencialmente grave y otras cuatro mujeres con lesiones leves. Los afectados tienen entre 57 y 76 años y todos han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.
En el operativo también intervinieron efectivos de Cruz Roja. La Guardia Civil investiga las causas del accidente, con la colaboración de la Policía Local.
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