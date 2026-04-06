Violencia machista
Detenido un hombre en Vizcaya tras apuñalar a su pareja delante de sus hijos
Una de las menores, de 15 años, ha resultado herida al tratar de defender a su madre
EFE
Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz (Vizcaya) tras apuñalar en repetidas ocasiones y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, una mujer de 38 años, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes, en un piso de la localidad vizcaína de Berriz. Una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de que se había producido un posible apuñalamiento. Los agentes que han llegado al lugar han localizado al agresor en la calle, que ha sido reducido. La víctima, de 38 años, se encontraba en el interior del domicilio en estado grave y presentaba varias heridas por arma blanca. Los cuatro hijos de la pareja y un vecino han conseguido detener la agresión, ha informado la Policía vasca.
Tras una rápida intervención por parte de la primera patrulla, en la que se le ha practicado un torniquete, la víctima ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo. Una de sus hijas, de 15 años, también ha resultado herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre.
El hombre, de 48 años, ha sido detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La Ertzaintza continúa con la investigación para esclarecer los hechos.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos
- Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: 'muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
- Detienen a cuatro adultos y a un menor tras okupar una vivienda en Manacor
- Gran aumento de robos en coches en los garajes comunitarios de Palma