Máxima tensión con un allanador de una vivienda en Ibiza: "¡Pégame un tiro!"

Un hombre ha sido detenido este sábado después de allanar una vivienda en Ibiza y causar varios destrozos con los inquilinos en su interior, que han logrado desalojarlo antes de ser interceptado por agentes de la Policía Local.

En torno a las 11 de la mañana, varios vecinos han llamado a los servicios de emergencia alertando de que se escuchaban gritos en el número 27 de la calle Portinatx, situada en el barrio de Ca n'Escandell.

La situación que se estaba viviendo en el interior de la vivienda, un pequeño chalet con jardín, era dantesca y confusa. Un hombre había accedido a su interior forzando la puerta y había destrozado una ventana. Además, tenía la cara llena de sangre por las heridas que se había infligido a sí mismo.

"Nos gritaba que estaba endemoniado y que lo matáramos, mientras pegaba patadas a la puerta, tan fuertes que la ha descuadrado", explicaba a Diario de Ibiza media hora más tarde, todavía muy conmocionado por lo ocurrido, el joven que consiguió expulsar de la casa al intruso, que iba desarmado y al que los inquilinos no conocían de nada.

Un policía accede a la vivienda allanada / Guillermo Sáez

En el momento del allanamiento, dentro de la casa se encontraban los dos residentes. El hombre se estaba duchando y empezó a escuchar los gritos de su pareja, que alertaba de lo que estaba ocurriendo. Salió del cuarto de baño y logró reducir al hombre rodeándolo con sus brazos. "Me ha salido de dentro", explicaba después, todavía en shock al igual que su pareja. "Me he imaginado lo peor", añadía el joven sobre esos momentos dramáticos cuando salía de la ducha a la carrera.

Asalto a un policía

El momento en el que la pareja logró sacarlo de la casa coincidió con la llegada de los primeros agentes de la Policía Local, que se encontraron al intruso lleno de sangre, descalzo y fuera de sí, tanto que intentó arrebatarle el arma al oficial jefe, quien repelió el asalto y logró reducirlo. Antes de ser interceptado, el hombre le gritó al policía: "¡Pégame un tiro!".

Finalmente, fue esposado e introducido en una coche de la Policía Local, pero eso tampoco bastó para tranquilizarlo, ya que empezó a golpear con la cabeza una de las ventanillas del vehículo, lo que hizo que fuera reprendido por los agentes, que rápidamente lo trasladaron al Hospital Can Misses para recibir tratamiento médico.

Según explicó después el agente al mando del operativo, el mismo al que el detenido había intentado arrebatar su arma, ya tenían controlado al sujeto por su comportamiento habitualmente errático, pero nunca había sufrido un "brote" de esta naturaleza. Hasta la zona también se desplazaron varios agentes de la Policía Nacional y una ambulancia del 061.