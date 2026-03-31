Suceso
En estado crítico una escaladora de 32 años accidentada el lunes en Lleida
La afectada fue trasladada al Hospital Vall d'Hebron
Redacción
Los Bombers de la Generalitat Catalana rescataron el lunes al mediodía en estado muy grave a una mujer de 32 años que ha sufrido un accidente de escalada en el municipio de Coll de Nargó (Lleida). El aviso dio 4 minutos después de las dos de la tarde por parte de la pareja de la persona accidentada, y los Bombers se desplazaron cón una dotación terrestre y un helicóptero en el que viajaba el médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La afectada, vecina de Barcelona, fue trasladada al Hospital Vall d'Hebron y se encuentra en estado crítico. Según primeras informaciones, la causa de las graves heridas fue una caída de unos 12 metros de altura que la mujer sufrió mientras la mujer practicaba escalada en el sector del Hort de la zona del Grau del Miquelet de Coll de Nargó.
- Toni Mora, el albañil de Santa Margalida que convierte las tejas en arte
- La mejor nevada del año de Mallorca incrementa las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber
- Hallan 64 trabajadores sin papeles en las obras de reforma de un hotel en Cala Millor
- Baleares hace frente a la crisis de Irán con más dinero que nunca en el banco
- Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
- Las viviendas en suelo rústico ya tienen cifra: Mallorca suma 55.256 casas
- FOTOS | Las tejas convertidas en arte de Toni Mora de Santa Margalida, en imágenes
- La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”