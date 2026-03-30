El productor que agredió sexualmente a Jedet en Zaragoza recurre la condena por "fabulación" de la actriz

A finales del año pasado, el productor de cine Javier Pérez Santana se sentó en el banquillo de los acusados con la premisa de "escuchar" y "saber" qué había pasado casi tres años atrás en la fiesta de los Premios Feroz, la cual se celebró en Zaragoza. Y apenas un mes después del juicio, un juez le transmitió a través de una sentencia que, aquella madrugada del 29 de enero de 2023, le tocó los pechos y el culo a la actriz Carmen Jedet. Pero Pérez Santana no está conforme a este dictamen judicial -son cuatro meses de prisión- y ha recurrido la condena al considerar que la declaración de la actriz gerundense es "incoherente".

Más de 90 páginas abarca el recurso de apelación que ha interpuesto su abogada, Laia Tejada, en lo que a su juicio es una extensión "plenamente proporcionada" a la hora de defender la absolución de su cliente, un asunto que a partir de ahora debe resolver la Audiencia Provincial de Zaragoza. En sus conclusiones defiende que la declaración de Jedet "carece de continuidad y consistencia" por modificar "aspectos nucleares" de los cuatro acercamientos que el productor de cine tuvo con la actriz a lo largo de esa misma noche, tal y como consta en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza. Y por eso mismo defiende que esas "incoherencias" afectan a la "coherencia" del relato de Jedet, a quien representan las abogadas Amparo Porcel y María del Carmen Romero.

"Alcanzan a cuestiones tan esenciales como la existencia o no de tocamiento -agarre de trasero-, el número de veces que se produce, el momento de la noche en que tienen lugar y las personas que presencian tales hechos (...) Lo que sucede con el relato de Carmen Jedet es un ensanchamiento artificial de los hechos que no se corresponde con lo vivido y que como consecuencia de tal fabulación le es imposible mantener una mínima coherencia", argumenta la abogada de Pérez Santana tras analizar en este mismo recurso las declaraciones de Jedet y de los testigos.

Recurso de apelación

Y en este análisis se alude a los argumentos del magistrado Jorge Sánchez Parellada a la hora de criticar que el juez se limita a "recoger" o "resumir" las declaraciones de Jedet y de los testigos, "sin efectuar apenas una valoración crítica de dichas pruebas ni explicar su incidencia en la determinación de los hechos probados" según se expone en este mismo recurso de apelación. Porque la sentencia recoge dos tocamientos de pechos y un tocamiento de culo además de insultos como "travelo de mierda", lo que también conlleva una multa de 600 euros por un delito de vejaciones.

La actriz Carmen Jedet, en la alfombra roja de los Premios Feroz durante la gala celebrada el 28 de enero de 2023 en Zaragoza. / EDUARDO PARRAS / EUROPA PRESS

"De la lectura de la sentencia se puede concluir que el juez 'a quo' prescinde del resultado de la prueba practicada y elige únicamente aquellos extremos que permiten justificar la tesis acusatoria. Razón por la que orilla abordar las múltiples contradicciones, incoherencias o déficits racionales del relato de la denuncia y los testigos", abunda la abogada defensora sobre la argumentación de la sentencia. En el fallo, precisamente, se sostiene que el testimonio de la actriz era "persistente", "coherente" y "sin contradicciones esenciales".

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Y sobre el mismo delito de agresión sexual se precisa que en los escritos de acusación no se contempla "el ánimo subjetivo" del tipo delictivo, es decir, el ánimo libidinoso. "Los contactos presuntamente afectuados podrían perseguir claramente otra intencionalidad como la de atentar contra su integridad física o la de vejar", apunta el recurso, que también recalca la orientación sexual de Pérez Santana: "homosexual". En esa misma gala, de hecho, estaba estuvo nominado con una película que versaba sobre una chica trans que decidía cambiar de sexo.