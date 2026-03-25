Chipiona
Un muerto y un herido tras el choque y explosión de dos embarcaciones de petaqueo en Cádiz
Salvamento Marítimo atendió el incidente marítimo en aguas de Chipiona, donde una persona perdió la vida y otra fue hospitalizada por inhalación de combustible tras la colisión
Redacción
Una persona ha perdido la vida y otra ha resultado herida en un violento choque entre dos embarcaciones ocurrido a unas 40 millas de Chipiona (Cádiz), en un suceso vinculado presuntamente a labores de petaqueo, una práctica ilegal relacionada con el suministro de combustible en alta mar.
Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press y ha adelantado Canal Sur, el suceso se ha producido en torno a las 09:30 horas de este miércoles, cuando ambas embarcaciones colisionaron, provocando una explosión a unas 36,33 millas de la citada localidad, que se ha saldado con un fallecido y un herido, ambos con antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas.
Hasta la zona ha acudido un dispositivo de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos llevaron a cabo las labores de rescate. El herido ha sido trasladado a un centro hospitalario con síntomas de inhalación de combustible.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- Las empresas de Mallorca tienen "los almacenes llenos" ante un posible paro del transporte de mercancías
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- Al menos un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Palma
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- La Autoridad Portuaria descarta Alcúdia y elige Palma como puerto de destino en abril de las basuras de Ibiza y Formentera