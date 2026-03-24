En Torrevieja
Prisión para un detenido por matar en Alicante a uno de los acusados del crimen de un norirlandés
El sospechoso es un británico apresado por la Guardia Civil en un municipio de la Región de Murcia y se busca a más implicados
La Guardia Civil detuvo la semana pasada en un municipio de la Región de Murcia a un ciudadano británico por su presunta implicación en el asesinato en Torrevieja de uno de los dos acusados del crimen del norirlandés John George, cuyo cuerpo apareció en una finca de limoneros de Rojales en enero de 2025.
El sospechoso identificado por los investigadores del Equipo de Homicidios de la Guardia Civil de Alicante por el crimen del checo Michael M. en Torrevieja se encuentra en prisión provisional tras pasar a disposición judicial y las pesquisas continúan abiertas para capturar a más implicados, según han señalado a este diario fuentes cercanas al caso.
Las pesquisas descartan inicialmente la relación del asesinato del ciudadano checo Michael M., de 33 años, con el crimen de John George y la posibilidad de acabar con su vida para que no testifique en la causa contra el principal implicado, el norirlandés Jonathan Alan S., que el pasado fin de semana quedó en libertad provisional tras ser apresado con armas en Alicante.
Amenazas
La declaración de Michael M. vinculaba directamente a Jonathan Alan S. con la muerte a tiros de John George y de hecho declaró en sede judicial que recibió amenazas de muerte de este investigado.
La zona de Orihuela Costa ha sido escenario en los últimos meses de otros dos tiroteos protagonizados por ciudadanos británicos y relacionados con ajuste de cuentas por tráfico de drogas. En uno de ellos murió un joven inglés y en el otro se salvó de milagro otro británico que huyó del país y para el que se ha decretado la prisión.
El juzgado de Torrevieja que investiga el asesinato de un disparo en la cabeza del checo Michael M. es el mismo que instruye la causa por el crimen del norirlandés John George en Rojales. Precisamente, Michael M. se encontraba en libertad provisional desde su detención hace más de un año y el pasado 20 de febrero quedar libre tras una nueva comparecencia en el juzgado de Torrevieja para valorar si se acordaba su encarcelamiento tras la aparición de nuevas pruebas que le vinculaban con el crimen.
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