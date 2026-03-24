Ahogamiento
Muere un niño ahogado en una piscina particular de Zamora
Los servicios sanitarios y la Guardia Civil acudieron al domicilio donde fue hallado el menor flotando, en la localidad de Villaralbo, pero no pudieron salvar su vida
A. F.
Un niño ha fallecido ahogado este martes en la piscina de un domicilio particular de la localidad zamorana de Villaralbo. El pequeño fue hallado flotando y hasta el lugar de los hechos acudieron los servicios sanitarios de emergencia, que intentaron reanimarlo sin éxito, además de la Guardia Civil.
La Opinión de Zamora ha podido confirmar a través de fuentes confiables que se trata de "un niño de muy corta edad", de unos tres o cuatro años, sin poder precisar su edad exacta.
El suceso ha causado honda consternación en la localidad del alfoz y el Ayuntamiento de Villaralbo ha convocado al mediodía de este miércoles a guardar un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial por el trágico desenlace.
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