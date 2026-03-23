Encarcelada una pareja por maltrato y agresiones sexuales a su bebé de un mes en Barcelona

La plaza número uno de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre de 42 años y una mujer, de 43 años, residentes en Barcelona por supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, supuestamente, sobre su hijo, un bebé de un mes y medio, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO han asegurado que el pequeño está hospitalizado como consecuencia de las lesiones que han sido consideradas como "muy graves", aunque, de entrada, no corre peligro su vida. Los investigadores han constatado que los presuntos malos tratos al bebé han sido continuados.

Ante esta situación, el juez ha acordado dar la tutela del bebé a la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), la antigua DGAIA. Las fuentes conocedoras de la investigación han precisado a este diario que la detención de la pareja se produjo después de que un centro hospitalario informara a los Mossos y al juzgado de guardia del ingreso de un menor de un mes y medio con graves lesiones. El hombre y la mujer no tienen más hijos en común.

El protocolo

El protocolo se puso en marcha y se arrestó a los padres del bebé que residen en la ciudad de Barcelona. El magistrado ha tenido en cuenta a la hora de decretar la prisión de los progenitores los informes médicos sobre el estado de salud del pequeño y las heridas que presentaba. La investigación la está llevando la Oficina de Atención al Menor de los Mossos. La sospecha es que los malos tratos continuados podrían estar vinculados a la supuesta agresión sexual, aunque este último aspecto deberá corroborarse. La policía de la Generalitat estan investigando si la pareja tiene algún tipo de antecedentes por mal trato.

Además de la gravedad del asunto, se ha tenido en cuenta a la hora de acordar el encarcelamiento del matrimonio las elevadas penas que pueden comportan los delitos que se le atribuye. Una condena por agresión sexual de estas características oscilaría entre los cuatro años y los 15 de prisión, en este último caso si ha habido acceso carnal y se ha empleado la violencia. La pena por un delito de lesiones depende de la gravedad de las mismas, aunque conlleva una pena de prisión, al igual que el maltrato habitual (hasta tres años de prisión). El juez también puede imponer, si procede, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 1 a 5 años.

Los protocolos

En este caso, el protocolo de detección de maltrato infantil ha funcionado y ha sido el hospital quien ha comunicado a las autoridades policiales y judiciales el suceso. Ese protocolo fue modificado a raíz del caso de la pequeña Alba en 2006. La Audiencia de Barcelona condenó años después a penas que suman 20 y 22 años de prisión a Ana María Cano, la madre de la pequeña de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), y a Francisco Javier Pérez Espinosa, su compañero. El acusado agredió y maltrató a la niña y la mujer lo consintió y "no adoptó decisión alguna para evitar el comportamiento vejatorio" poniendo "en peligro la integridad física de la menor".

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En septiembre de 2006 se firmó un protocolo entre el Sindic de Greuges, la fiscalía, la Delegación del Gobierno y varios departamentos de la Generalitat para uniifcar la actuación enc asos graves de abuso y maltrato y pasar a un modelo más coordinado. Se reformó, así, el sistema de comunicaciones. Antes muchas comunicaciones entre policía y juzgados, o entre juzgados, iban incluso por correo postal; después del caso pasaron a ser telemáticas, para ganar rapidez. También se impulsó el RUMI (Registro Unificado de Maltratos Infantiles) para que los antecedentes y alertas no quedaran dispersos. Con el tiempo, ese giro se consolidó en protocolos posteriores. El de 2019 define indicadores de sospecha, reduce la interpretación subjetiva, fija pruebas, exploraciones, entrevistas y circuitos según la gravedad, incorpora un enfoque específico para bebés y primeros meses de vida y promueve equipos expertos.