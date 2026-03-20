Vídeo: Los asesinos de Francisca Cadenas, ante el juez: una "confesión" peculiar y un incidente

Los hermanos Julián y Manuel González están acusados del asesinato de Francisca Cadenas, su vecina en Hornachos (Badajoz). La mujer estaba desaparecida desde el 9 de mayo de 2017. El pasado 11 de marzo, agentes de la UCO de la Guardia Civil encontraron su cadáver bajo el patio de la casa de los hermanos González. El día 14, los dos hermanos declararon ante el juez encargado de la instrucción del caso. Tras su peculiar declaración, a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, el juez los envió a prisión.

El primero en comparecer ante el juez fue Julián González, el hermano menor. Julián respondió con muy pocas palabras y solo aceptó contestar a las preguntas de su abogado, José Duarte. El interrogatorio fue breve. El abogado le va haciendo preguntas largas en las que ya casi está la respuesta. "¿Es cierto que dijo que 'estaba ahí (Francisca Cadenas) y que había sido usted la única persona que ha intervenido en esto? Mi hermano no tiene nada que ver'?". Julian responde: "Es así, como usted ha dicho".

Sí a todo

El asesino confeso de Francisca siguió el relato que le iba haciendo su abogado. Este iba preguntando si la noche del crimen él estaba en casa, cuidando de su tío, si la puerta de la casa estaba entreabierta y si la señora Francisca Cadenas entró, como era habitual, porque tenía relación sobre todo con la madre de los hermanos. Julián asiente a todo y dice que sí.

El abogado avanza en su relato y pregunta si Julián estaba consumiendo cocaína cuando "la señora Cadenas entró y le sorprendió". Que la mujer le preguntó entonces por si estaba cuidando a su tío y que él, sorprendido, "se extrañó". El abogado le va guiando y le dice que entonces esa situación "le provocó como un brote para cogerla y zarandearla y golpearla. ¿Eso fue?". Julián responde entonces "Eso sí fue, pero... sí".

"Yo creo que sí, casi seguro"

El abogado hace preguntas largas y el acusado del crimen da respuestas afirmativas, de no más de cuatro palabras, acompañadas de algunos gestos. Así, cuando su defensor le pregunta "¿le da tiempo a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto?", Julián responde: "Yo creo que sí, casi seguro".

Su letrado continúa: "entonces, a partir de ahí, lógicamente, usted ya entra en pánico y lo que hace es intentar por todos los medios que nadie, en ese momento por lo menos, que nadie se entere de lo sucedido. ¿Eso es así?". Julián responde en la misma línea: "Sí, es así".

PI STUDIO

Verónica Guerrero, la abogada de la familia de Francisca Cadenas, protesta entonces ante el rumbo del interrogatorio. El abogado es quien está respondiendo, más que el acusado, asegura. El juez respalda la protesta: "Estamos llegando ya a un nivel que está usted (el abogado) haciendo la declaración por él". El abogado Duarte insiste entonces en su papel de defensor y llega a pedir al juez: "no me apunte con el dedo". Tras ese momento de tensión, el interrogatorio a Julián concluye.

PI STUDIO

Después llegó el turno a su hermano mayor, Manuel. Él no estaba en la casa de la calle Nueva 3 cuando su hermano atacó a Francisca, poco después de las once de la noche, de acuerdo con su defensa. Pero sí llegó una hora y media después. La autopsia preliminar no ha determinado la hora de la muerte de Francisca, pero sí que fue amordazada, maniatada y golpeada brutalmente. También, desnudada de cintura para abajo. Luego, fue descuartizada y enterrada bajo el suelo del patio. Así que Manuel está acusado de los mismos delitos que su hermano.

Una sola pregunta

Ante el juez, Manuel González, como Julián, solo quiso contestar a las preguntas de su abogada, Aurelia Martín del Viejo. Y ella solo le hace una pregunta: "¿Usted ha tenido alguna participación en el delito de homicidio por el que está detenido?. Manuel responde que no.

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Tras esas declaraciones, todas las partes (fiscalía, abogada de la familia y abogados defensores) expusieron sus conclusiones sobre los indicios contra los acusados y las declaraciones que habían prestado. Cuando concluyó, el juez envió a prisión sin fianza a los dos hermanos. Están acusados de un delito de asesinato y otro contra la libertad. La investigación continúa.