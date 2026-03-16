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"Mi madre puede descansar en paz"

Hornachos arropa en silencio a la familia de Francisca Cadenas

Cientos de vecinos se han concentrado en la plaza de la localidad pacense como señal de muestra de duelo y apoyo

Video | El pueblo de Hornachos se vuelca con la familia de Francisca Cadenas

Video | El pueblo de Hornachos se vuelca con la familia de Francisca Cadenas

Antonio Castaño

Antonio Castaño

Hornachos

Con cinco minutos de silencio absoluto. Así ha mostrado el pueblo de Hornachos (Badajoz) su solidaridad y apoyo a la familia de Francisca Cadenas.

A partir de las 19.30 horas, cientos de hornachegos y habitantes de pueblos de alrededores se han dado cita en la plaza de España de la localidad para honrar la memoria de Francis, vecina que desapareció hace casi 9 años y cuyos restos óseos han sido localizados hace unos días por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a escasos metros de su vivienda.

Así ha estado esta tarde la plaza de Hornachos.

Así ha estado esta tarde la plaza de Hornachos. / Antonio Castaño

Los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento de Hornachos han finalizado con esta concentración silenciosa marcada por la empatía, respeto y entereza de un pueblo totalmente volcado con sus vecinos. También ha contado con la presencia de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro y la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, entre otros altos cargos.

Video | Palabras de agradecimiento del hijo de Francisca Cadenas y del alcalde de la localidad

Video | Palabras de agradecimiento del hijo de Francisca Cadenas y del alcalde de la localidad

Antonio Castaño

Previamente a esos cinco minutos de silencio multitudinario, Francisco Buenavista, alcalde de la localidad, destacaba la unión y compromiso de los hornachegos, así como la perseverancia y trabajo de la Guardia Civil, "que han logrado culminar con éxito una investigación que se ofrecía imposible", ha señalado el alcalde.

Francisco Buenavista se ha dirigido a la familia Meneses Cadenas para hacerles saber que “el pueblo de Hornachos se une a vuestro dolor” y que “Hornachos no olvida a Francisca Cadenas”. Tras ello, el alcalde ha lanzado un mensaje claro de condena a cualquier forma de violencia y ha recalcado que “Hornachos es un pueblo de gente buena” y que “renegamos públicamente a aquellos que resulten ser responsables de la muerte de Francisca”.

Silencio, aplausos y palabras

Para que el silencio no fuera lo único que honrara la memoria de Francis, el pueblo de Hornachos se fundió en un gran aplauso dedicado a la familia Meneses Cadenas. José Antonio Meneses, hijo menor de la familia, ha tomado la palabra para agradecer a sus vecinos y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, “quienes gracias a su esfuerzo mi madre puede descansar en paz”; pedir cautela y cuidado a los medios de comunicación y dirigirse a la defensa de aquellos que acabaron con la vida de Francis “para que piense y reflexione si con los determinados comentarios que hace, él es consciente del daño que le está ocasionando a nuestra familia”, ha subrayado el hijo menor.

Video | Flores y velas en el pasaje Francisca Cadenas de Hornachos

Video | Flores y velas en el pasaje Francisca Cadenas de Hornachos

Antonio Castaño

Para finalizar esta convocatoria, José Antonio Meneses ha pedido a todo el pueblo de Hornachos y a cualquier persona que entienda su dolor, “que cuando nos vean y sean conscientes de que no podemos más, que nos ayuden a levantarnos, porque el proceso que nos queda es largo mientras luchamos por que se haga justicia”.

Flores y velas para Francis

Tras la concentración, los amigos de la familia se han dirigido al pasaje donde Francis fue vista por última vez en la noche del 9 de mayo de 2017 para rendirle homenaje y depositar flores y velas en este lugar que lleva su nombre.

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El próximo 9 de mayo el pueblo de Hornachos volverá a concentrarse en recuerdo a Francisca Cadenas.

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